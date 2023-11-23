Кто был первым ученым в мире — ответ есть и он вас очень удивит

Ученые, внесшие вклад в науку и развитие человечества. Фото: Новини.LIVE

Двигатель, двигающий человечество вперед и заставляющий стремиться к знаниям и открытиям, — любознательность. Именно она заставила когда-то человека использовать первое орудие труда или приготовить пищу на огне. Сейчас любознательность мы называем красивым словом "наука", а придерживающихся ее людей — "учеными". Но интересно, кого можно считать первым ученым в мире?

Ответ существует и он вас определенно удивит, ведь имя этого человека вы точно не ожидаете услышать. Детали раскрыло издание IFLScience.

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Первый ученый — кто он

Когда вы слышите фразу "первый в мире ученый", вы, вероятно, представляете себе, кого-то совсем неизвестного, кто жил еще до нашей эры. Или, возможно, ожидаете услышать какое-нибудь известное имя, как Платон или Пифагор.

Но вы точно не ждете, что этим человеком будет мужчина, умерший менее 160 лет назад. Но это так и есть. А зовут этого человека Уильям Вевелл (William Whewell). Он был тем, кто посвятил жизнь многим наукам: физика, геология, математика, история, философия, теология и т.д.

Портрет первого ученого, родом из Англии Уильяма Вевелла. Фото: en.wikipedia.org

Его имя незаслуженно забыто, однако именно он автор таких понятий как "наука" и "ученый", которые он предложил в начале 1830-х годов. Кстати, только в конце Второй мировой войны Великобритания официально признала эти термины.

Поэтому вполне заслуженно назвать первым в мире ученым человека, придумавшего определение. К тому же, он является автором многих научных фундаментальных трудов.

Но... Есть другое мнение.

Поиск первого в мире ученого продолжается — названо еще одно имя

Уильям Вевелл хоть и был ученым, который и изобрел этот термин. Однако, будем честны, он далеко не первый настоящий ученый, как мы понимаем этот термин сегодня.

Если мы хотим решить, кто был первым, нужно четко определить, что именно мы подразумеваем под "ученым" — и, если на то пошло, "наука".

Если мы думаем о них как о пользователях научного метода, то есть выдвижение гипотез, проверка, заключение, повторная гипотеза, то большинство людей утвердительно скажут, что звание первого в мире ученого должен получить Фрэнсис Бэкон (Francis Bacon).

Ученый Фрэнсис Бэкон. Фото: Stock Montage/Getty Images

Его считают первым человеком, кодифицировавшим научный метод: в своей книге Novum Organum в 1620 году он наставлял читателей "прежде всего... подготовить естественную и экспериментальную историю, достаточную и качественную; и это основа всего, потому что мы не должны представлять или предполагать, а открывать, что природа делает или может быть вынуждена делать.

На самом деле, методы Бэкона, которые мы теперь, по причинам, утраченным для истории, знаем как "метод Бэкона", не были тем, что мы сегодня считаем научным. Но это не значит, что он не был первопроходцем: прямо отвергнув тогдашнюю стандартную практику "почитайте немного Аристотеля, почитайте Библию, попытайтесь придумать способ, которым они могли бы соединиться", он, безусловно, дал нам "дух" современной науки.

Но так же как Вевелл, Бэкон, возможно, лишь формализовал то, что уже существовало или по крайней мере было на пути к существованию.

Такая же заслуга принадлежит "серии европейских мыслителей"… Николаю Копернику, Уильяму Гилберту, Иоганну Кеплеру, Галилею, Рене Декарту и Исааку Ньютону. Совершенно точно, что все эти люди были известны тем, что были первыми поклонниками экспериментальных исследований — но на самом деле никто из них не может претендовать на то, чтобы быть первым.

Еще один претендент на звание первого — кто на этот раз

Победил всех на несколько сотен лет кто-то, о ком вы, возможно, не слышали: Хасан Ибн аль-Хайтам, родившийся примерно в 965 году нашей эры на территории современного Ирака, Ибн аль-Хайсам жил в середине исламского золотого века — периода, который дал миру алгебру, алгоритмы, значительные прорывы в химии, достижения в астрономии и многое другое.

Мусульманский ученый Ибн аль-Хайсам на несколько веков опередил Исаака Ньютона в области оптики: он разделил свет на его составляющие цвета и открыл законы преломления; он экспериментально доказал, что мы не испускаем лучи света из наших глаз, чтобы видеть вещи; он даже изобрёл камеру-обскуру и первые очки. Он также писал о медицине, астрономии и математике.

Ученый Хасан Ибн аль-Хайтам. Фото: google.com

Развязка и вывод — мы нашли того первого

Итак, что такое учёный? Кто-то, кто следует научному методу? Или это что-то проще — тот, кто вместо того, чтобы принять сверхъестественное объяснение явления, стремится объяснить его рационально и эмпирически?

Если мы выберем этот последний вариант, то есть одна фигура, которая может отвечать требованиям как "первый в мире ученый" — и нам придется пройти длинный-длинный путь назад, чтобы найти его.

Фалес из Милета был древним греком, жившим в конце седьмого и начале шестого веков до нашей эры. Чтобы понять насколько это давно, то к моменту рождения Аристотеля Фалес был уже человеком-легендой.

Фалеса из Милета считают первым человеком, занимавшимся наукой, математикой, философией и дедуктивным соображением.

По словам Геродота, жившего примерно через столетие после Фалеса, он правильно предсказал солнечное затмение 28 мая 585 года до нашей эры, но никто не знает, как он это сделал.

Конечно, он не все понял правильно — его величайшая теория заключалась в том, что все, что существует во Вселенной, состоит из воды, и он, к сожалению, был приверженцем теории плоской Земли.

Фалес из Милета. Фото: wikipedia.org

Ранее мы сообщали, что ученые определили, кто был самым умным человеком в истории человечества.

Напомним, мы писали, что в древнем Вавилоне теоремой Пифагора пользовались задолго до рождения самого Пифагора, ученые нашли доказательства.