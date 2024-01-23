Способно ли ядерное оружие уничтожить атмосферу Земли — ученые ответили

Взрыв ядерной бомбы возле города. Изображение: simandan.com

В мире нет более страшного оружия, чем ядерное, создателем которого стал Роберт Оппенгеймер. Один ядерный взрыв может привести к землетрясениям, цунами, изменению климата, облучению воздуха, почвы и воды, сделав территорию непригодной для жизни. Но что действительно беспокоит человечество, способна ли ядерная бомба сжечь атмосферу Земли, положив конец всему живому на планете?

На этот вопрос ответили астрофизики-ядерщики Майкл Вишер из Университета Нотр-Дам, США, и Карлхайнц Ланганке из Университета Дармштадта, Германия в своем научном труде, опубликованном в Natural Sciences, пишет IFLScience.

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Отмечается, что первым выразил озабоченность физик-теоретик Эдвард Теллер. Еще до запуска первой ядерной бомбы, он отметил, что ядерная реакция может стать устойчивой, как это происходит на Солнце.

"Теллер опасался, что процесс детонации ядерной бомбы может вызвать быстрый локальный нагрев атмосферы, в которой из-за возможного отсутствия охлаждающей способности температура может подняться до такого уровня, что ядра азота 14N в атмосфере могут сливаться друг с другом или с другими компонентами легких атмосферных изотопов как водород 1H, углерод 12C или кислород 16O", — отметили ученые в новой статье.

Ядерный взрыв. Анимация: google.com

Чтобы понять, так ли это действительно. Манхэттенский проект привлек лучших физиков того времени. В 1942 году Роберт Оппенгеймер отправился к лауреату Нобелевской премии и эксперту по радиационной физике Артуру Комптону, чтобы найти необходимые ответы.

Комптон вспомнил встречу спустя много лет и в интервью American Weekly (1959 год) рассказал о страхах Оппенгеймера:

"Ядра водорода нестабильны, и они могут объединяться в ядра гелия с большим выделением энергии, как это происходит на Солнце. Чтобы начать такую реакцию, понадобится очень высокая температура, но не чрезвычайно ли высокая температура атомной бомбы была необходима для взрыва водорода?".

Более того, существовала большая вероятность, что, то же самое могло произойти в океанах.

"А если водород, то как насчет водорода в морской воде? Не может ли взрыв атомной бомбы вызвать взрыв самого океана? И это не все, чего боялся Оппенгеймер. Азот в воздухе тоже нестабильный, хотя и в меньшей степени. Не может ли это тоже вызвать атомный взрыв в атмосфере? Это была бы окончательная катастрофа. Лучше принять рабство нацистов, чем рискнуть опустить последний занавес над человечеством", — поделился Комптон.

Однако Оппенгеймеру он ответил, что этого не может произойти в атмосферных условиях. Радиационное охлаждение всегда было бы слишком быстро, чтобы такая реакция могла быть устойчивой.

Потери энергии на излучение всегда излишне компенсируют поступление в результате реакций. Невозможно достичь таких температур, если не использовать бомбы деления или термоядерные бомбы, значительно превышающие рассматриваемые на тот момент ядерные бомбы.

На сегодня мы знаем благодаря экспериментальным данным, включая испытания, во время которых создавались "запрещенные" квазикристаллы, что длительные реакции в океанах и атмосфере не вызываются ядерными взрывами.

Итак, ответ очевиден, ядерное оружие не может сжечь атмосферу. Для подобного явления не хватает нужных условий.

Однако, как отмечают астрофизики-ядерщики в своем новом научном труде, начальные команды пропустили ключевую реакцию. Хотя их больше волновал 14N, учитывая большое количество азота в атмосфере, они не рассматривали реакцию 14N(n,p)14C, которая производила 14C в большом количестве.

"Пик радиоактивного углерода в нашей атмосфере быстро уменьшается, потому что этот длительный изотоп углерода поглощается растениями через углеродный цикл. В результате он становится частью всех биологических материалов на протяжении тысяч лет. Этот радиоактивный углерод остается в наших телах, служа постоянным напоминанием о человеческой гордыне, которая привела к разработке ядерного оружия, против которого хотел предостеречь Оппенгеймер", — подытожила команда ученых.

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