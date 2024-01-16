Известна дата конца света — украинский математик расшифровал код да Винчи

Разгадана дата конца света. Коллаж: Новини.LIVE

Существует легенда, что знаменитый итальянский художник и ученый Леонардо да Винчи спрятал в своей знаменитой картине "Тайная вечеря" дату настоящего конца света. Некоторые ученые утверждают, что код да Винчи, скрывающий дату судного дня, действительно существует, хотя он отличается от того, который популяризировал писатель Дэн Браун.

Неожиданно, но расшифровать код да Винчи смог тернопольский математик и член ОО "Академия строительства Украины" Анатолий Пасько. Об этом сообщает тернопольское издание "Свобода".

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Еще несколько лет назад сотрудница Калифорнийского университета, специализирующаяся на исследовании истории Ватикана, Сабрина Сфорца Галиция заявила, что вычислила дату конца света, зашифрованную на картине Леонардо да Винчи, — 21 марта 4006 года.

Но женщина отказалась рассказывать, как именно ей это удалось сделать. Она лишь сказала, что воспользовалась в своих расчетах фреской "Тайная вечеря".

Фреска Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". Источник: wikipedia.org

Как украинец открыл секрет

По словам тернопольского инженера, он случайно наткнулся на код да Винчи. Однако Анатолию Пасько удалось объяснить расчеты ученой и расшифровать дату конца света.

Разгадка кода да Винчи выглядит следующим образом:

За столом 12 апостолов и Иисус Христос, в итоге число 13. За их спинами — 8 простенков, если внимательно присмотреться, то простыни — единственное целое с сидящими. 13+8 = 21 — это число — день месяца. Помещение на фреске, словно куда-то двигается, а за тремя окнами весна. Три окна — это месяц март. Таким образом, мы уже имеем 21 марта. Осталось определить год, когда этот день "Х" настанет. Потолок-крыша над двухэтажным помещением решетчатая, а это 36х21 = 756 дней (36 — это количество щелей). 13 человек х 24 ноги (ног Иисуса не видно) х5 пальцев = 1560 дней. 13 человек х 26 рук х 5 пальцев = 1690 дней. 756+1560+1690=4006-й год.

Таким образом выходит та же дата, которую назвала и ученая из Университета Калифорнии. Возможно, это и есть тайное послание гениального Леонарда да Винчи потомкам.

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