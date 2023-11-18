Вчені розробили технологію для боротьби з вірусами та бактеріями на МКС

Томас Маршберн та Кріс Хедфілд використовують апарат УЗД на модулі МКС "Коламбус". Фото: NASA

На перший погляд здається, що астронавти на МКС не можуть застудитися, адже перед польотом вони обов'язково дотримуються карантину, а на самій космічній станції ніби не повинно бути зайвих мікроорганізмів. Проте, насправді астронавти, які знаходяться на орбіті, теж можуть хворіти. Щобільше, віруси та бактерії там поширюються набагато швидше ніж на Землі. Та й найзвичайніша застуда у космосі переноситься набагато гірше та складніше.

Саме тому вчені довгі роки намагалися розв'язати цю проблему й знайти спосіб боротися з вірусами та бактеріями на МКС. Великий крок вперед у цьому напрямку зробила компанія Boeing у співпраці з дослідниками з Університету Квінсленда. Наразі вони проводять експеримент з новою технологією — спеціальним антимікробним покриттям для космічної станції, повідомляє Національна лабораторія США (ISS).

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Віруси та мікроби на МКС, які загрожують астронавтам

Як пояснюють вчені, космос може бути стерильним середовищем, проте люди є головним джерелом вірусів та бактерій. А у космічному середовищі асоційовані з людиною мікроорганізми, які спричиняють хвороби та інфекції, можуть розмножуватися, мутувати та навіть ставати більш стійкими до антибіотиків.

Таким чином вони можуть створювати ризики для здоров’я екіпажу, що перебуває в космосі, та для цілісності систем космічного корабля.

При цьому захворювання швидко передаються на МКС, де немає місця для проходження карантину, і це може мати серйозні наслідки. Приміром, під час місії "Аполлон-7" 1968 року один астронавт застудився, і решта членів екіпажу незабаром також були інфіковані, і їхні симптоми хвороби були значно тяжчими, ніж якби вони захворіли на Землі.

Нова технологія полімерного покриття — що відомо

Нове полімерне покриття, призначене для боротьби з поширенням бактерій і вірусів. Зазначається, що вчені вже почали тестування матеріалу і встановили кілька елементів в чотирьох місцях на станції:

камбуз;

туалет;

зони для тренувань;

зони гігієни.

Таким чином дослідники хочуть перевірити, чи дійсно це покриття є довговічним і тривалий час може захищати від мікробів.

Алюмінієвий плакат з різними матеріалами та зразками поверхні, покритими новим антимікробним покриттям Boeing. Фото: Boeing

"Ми розгортаємо широке тестування цієї технології на космічній станції. Це сприяє подальшому зменшенню мікробного навантаження на довгострокові космічні місії для екіпажу та систем, а також допомагає зменшити будь-яке забруднення інших світів, які можуть бути відвідані в довгостроковій перспективі", — зазначив інженер-дослідник Boeing Девід Капрал.

Також надалі на МКС буде розміщено матеріали, що використовуються для внутрішніх поверхонь космічних кораблів — з антимікробним покриттям і без нього.

Зразки з цих матеріалів повернуть на Землю, де дослідники проаналізують чистоту поверхні та швидкість росту мікробів на ній.

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