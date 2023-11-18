Ученые разработали технологию для борьбы с вирусами и бактериями на МКС

Томас Маршберн и Крис Хедфилд используют аппарат УЗИ на модуле МКС "Коламбус". Фото: NASA

На первый взгляд кажется, что астронавты на МКС не могут простудиться, ведь перед полетом они обязательно соблюдают карантин, а на самой космической станции вроде бы не должно быть лишних микроорганизмов. Однако на самом деле находящиеся на орбите астронавты тоже могут болеть. Более того, вирусы и бактерии там распространяются гораздо быстрее, чем на Земле. Да и самая обычная простуда в космосе переносится гораздо хуже и сложнее.

Поэтому ученые долгие годы пытались решить эту проблему и найти способ бороться с вирусами и бактериями на МКС. Большой шаг вперед в этом направлении сделала компания Boeing в сотрудничестве с исследователями из Университета Квинсленда. В настоящее время они проводят эксперимент по новой технологии — специальному антимикробному покрытию для космической станции, сообщает Национальная лаборатория США (ISS).

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Как объясняют ученые, космос может являться стерильной средой, однако люди являются главным источником вирусов и бактерий. А в космической среде ассоциированные с человеком микроорганизмы, вызывающие болезни и инфекции, могут размножаться, мутировать и даже становиться более устойчивыми к антибиотикам.

Таким образом они могут создавать риски для здоровья находящегося в космосе экипажа и для целостности систем космического корабля.

При этом заболевания быстро передаются на МКС, где нет места для прохождения карантина, и это может иметь серьезные последствия. К примеру, во время миссии "Аполлон-7" в 1968 году один астронавт простудился, и остальные члены экипажа вскоре также были инфицированы, и их симптомы болезни были значительно тяжелее, чем если бы они заболели на Земле.

Новая технология полимерного покрытия — что известно

Новое полимерное покрытие предназначено для борьбы с распространением бактерий и вирусов. Ученые уже начали тестирование материала и установили несколько элементов в четырех местах на станции:

камбуз;

туалет;

зоны для тренировок;

зоны гигиены

Таким образом исследователи хотят проверить, действительно ли это покрытие является долговечным и долго может защищать от микробов.

Алюминиевый плакат с разными материалами и образцами поверхности, покрытыми новым антимикробным покрытием Boeing. Фото: Boeing

"Мы разворачиваем широкое тестирование этой технологии на космической станции. Это способствует дальнейшему уменьшению микробной нагрузки на долгосрочные космические миссии для экипажа и систем, а также помогает уменьшить любое загрязнение других миров, которые могут быть посещены в долгосрочной перспективе", — отметил инженер-исследователь Boeing Дэвид Капрал.

Также в дальнейшем на МКС будут размещены материалы, используемые для внутренних поверхностей космических кораблей — с антимикробным покрытием и без него.

Образцы этих материалов вернут на Землю, где исследователи проанализируют чистоту поверхности и скорость роста микробов на ней.

Напомним, мы писали, что ученые готовят достойную замену МКС, которую скоро запустят на орбиту Земли.

Также мы рассказывали, что NASA создало приложение, через которое над Землей можно увидеть МКС.