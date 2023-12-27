Астрономи помітили таємничі утворення на кільцях Сатурна — відео

Зображення Сатурна, зроблене космічним телескопом Габбл 22 жовтня 2023 року. Авторство: NASA/ESA

Телескоп Габбл (Hubble), який став важливим інструментом для астрономічних досліджень, регулярно робить зображення космічних об'єктів, допомагаючи вченим вивчати їх. Але детальні кадри Сатурна та його кілець поставили науковців у глухий кут — вдалося роздивитися дивні невідомі утворення, які назвали "спицями".

Як пише видання Space.com, телескоп Габбл стежить за незвичайною особливістю в рамках програми Outer Planets Atmospheres Legacy (OPAL). Одна із задач програми вивчення погоди на газових гігантах нашої Сонячної системи.

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Так, зазначається, що надскладний знімок з таємничими утвореннями був зроблений Габблом ще 22 жовтня 2023 року.

На перший погляд, це зображення Сатурна виглядає так, наче це може бути кадр зі старого епізоду "Зоряного шляху", через його трохи зернисту структуру та аналогове світіння. Але саме воно підкинуло дослідникам нову загадку.

Так, якщо ви уважно подивитеся на товсту білу внутрішню смугу кілець Сатурна, то побачите тіні. Це таємничі "кільцеві спиці" Сатурна, перехідні елементи розміром із Землю (зауважимо, що маса Сатурна майже в 100 разів більша за масу Землі), які, здається, обертаються разом із кільцями. Але, зрештою, вчені поняття не мають, що це таке.

Таємничі "спиці" на кільцях Сатурна. Авторство: NASA/ESA

Цікаво, що вперше вони були помічені 1981 року Вояджером-2, а потім знову кілька разів під час місії Кассіні, яка оберталася навколо Сатурна з 2004 по 2017 рік.

Вченим вдалося з'ясувати, що спиці видно лише впродовж двох-трьох обертів навколо планети, перш ніж вони зникають. А це означає, що зловити їх у дії історично було складним завданням!

Попередні зображення телескопа Габбла показали, що спиці з’являються сезонно — кожна пора року на Сатурні триває близько семи років.

"Ми прямуємо до рівнодення Сатурна, коли ми очікуємо максимальної активності спиць, з більшою частотою та темнішими спицями, які з’являться впродовж наступних кількох років", — сказав Саймон.

Це тому, що нахил Сатурна в точці рівнодення орієнтує планету та її кільця таким чином, що сонячні вітри можуть сильніше стикатися з магнітним полем планети, що призводить до більш виразних спиць.

"Основна теорія полягає в тому, що спиці пов’язані з потужним магнітним полем Сатурна з певною взаємодією Сонця з магнітним полем, яке дає вам спиці", — сказала в заяві провідний науковець програми OPAL з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA Емі Саймон.

Вчені сподіваються, що з часом спостереження Габбла за Сатурном і його кільцями допоможуть розкрити таємницю спиць.

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