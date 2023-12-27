Астрономы заметили таинственные образования на кольцах Сатурна — видео

Изображение Сатурна, сделанное космическим телескопом Хаббл 22 октября 2023 года. Авторство: NASA/ESA

Телескоп Хаббл (Hubble), ставший важным инструментом для астрономических исследований, регулярно делает изображения космических объектов, помогая ученым их изучать. Но детальные кадры Сатурна и его колец поставили ученых в тупик — удалось рассмотреть странные неизвестные образования, которые назвали "спицами".

Как пишет издание Space.com, телескоп Хаббл следит за необычной особенностью в рамках программы Outer Planets Atmospheres Legacy (OPAL). Одна из задач программы — изучение погоды на газовых гигантах нашей Солнечной системы.

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Так отмечается, что сверхсложный снимок с таинственными образованиями был сделан Хабблом еще 22 октября 2023 года.

На первый взгляд, это изображение Сатурна выглядит так, будто это может быть кадр из старого эпизода "Звездного пути", из-за его немного зернистой структуры и аналогового свечения. Но именно оно подбросило исследователям новую загадку.

Так, если вы внимательно посмотрите на толстую белую внутреннюю полосу колец Сатурна, то увидите тени. Это таинственные "кольцевые спицы" Сатурна, переходные элементы размером с Землю (заметим, что масса Сатурна почти в 100 раз больше массы Земли), которые, кажется, вращаются вместе с кольцами. Но, в конце концов, ученые понятия не имеют, что это такое.

Таинственные "спицы" на кольцах Сатурна. Авторство: NASA/ESA

Интересно, что впервые они были замечены в 1981 году Вояджером-2, а затем снова несколько раз во время миссии Кассини, которая вращалась вокруг Сатурна с 2004 по 2017 год.

Ученым удалось выяснить, что спицы видны только в течение двух-трех оборотов вокруг планеты, прежде чем они исчезают. А это значит, что поймать их исторически было сложной задачей!

Предыдущие изображения телескопа Хаббла показали, что спицы появляются сезонно — каждое время года на Сатурне длится около семи лет.

"Мы направляемся к равноденствию Сатурна, когда мы ожидаем максимальной активности спиц, с большей частотой и более темными спицами, которые появятся в течение следующих нескольких лет", — сказал Саймон.

Это потому, что наклон Сатурна в точке равноденствия ориентирует планету и ее кольца таким образом, что солнечные ветры могут сильнее соприкасаться с магнитным полем планеты, что приводит к более выразительным спицам.

"Основная теория состоит в том, что спицы связаны с мощным магнитным полем Сатурна с определенным взаимодействием Солнца с магнитным полем, которое дает вам спицы", — сказала в заявлении ведущий ученый программы OPAL из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Эми Саймон.

Ученые надеются, что со временем наблюдение Хаббла за Сатурном и его кольцами помогут раскрыть тайну спиц.

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