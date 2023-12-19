Експерт назвав суму, яку Україна втратила через блокаду кордонів

Віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін. Фото: Media Center Ukraine — Ukrinform

Внаслідок блокади кордонів економіка України зазнала збитків, що перевищують один мільярд євро. Ці заходи вплинули не лише на українську економіку, а й призвели до значних фінансових втрат для Польщі.

Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін у рамках брифінгу.

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Балін повідомив, що дії Польщі можуть підірвати стратегічне партнерство між країнами, оскільки українські експортери зазнають труднощів у укладанні контрактів із європейськими клієнтами.

"Якщо говорити глобально, то економіка України втратила понад мільярд євро. Ще більше втратила польська економіка. Я думаю, що сьогодні з такими ризиками ми втрачаємо стратегічне партнерство, тому що сьогодні наші експортери не можуть укласти угоду зі своїми клієнтами, зокрема в ЄС", — каже він.

Через ці логістичні проблеми клієнти шукають альтернативні джерела товарів, у тому числі в Польщі.

Нагадаємо, що блокада українського кордону польськими перевізниками може призвести до зникнення деяких продуктів у магазинах. Водночас найбільше шкоди вона завдала українським експортерам.

Крім того, на українському кордоні з Польщею продовжуються протести перевізників. Польські фермери, які приєдналися до блокади, планують продовжити страйки до січня 2024 року.