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Эксперт назвал сумму, которую Украина потеряла из-за блокады границ

19 декабря 2023 15:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Эксперт назвал сумму, которую Украина потеряла из-за блокады границ
Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин. Фото: Media Center Ukraine — Ukrinform
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В результате блокады границ экономика Украины понесла убытки, превышающие один миллиард евро. Эти меры оказали влияние не только на украинскую экономику, но и привели к значительным финансовым потерям для Польши.

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин в рамках брифинга.

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Балин сообщил, что действия Польши могут подорвать стратегическое партнерство между странами, поскольку украинские экспортеры испытывают трудности в заключении контрактов с европейскими клиентами.

"Если говорить глобально, то экономика Украины потеряла более миллиарда евро. Еще больше утратила польская экономика. Я думаю, что сегодня с такими рисками мы теряем стратегическое партнерство, потому что сегодня наши экспортеры не могут заключить соглашение со своими клиентами, в частности в ЕС", — говорит он.

В связи с этими логистическими проблемами клиенты ищут альтернативные источники товаров, в том числе в Польше.

Напомним, что блокада украинской границы польскими перевозчиками может привести к исчезновению некоторых продуктов в магазинах. В то же время больше всего вреда она принесла украинским экспортерам.

Кроме того, на украинской границе с Польшей продолжаются протесты перевозчиков. Польские фермеры, которые присоединились к блокаде, планируют продлить свои забастовки до января 2024 года.

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