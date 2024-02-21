Європейський супутник ERS-2, який пробув в космосі 30 років, впав на Землю — що відомо

Європейський супутник ERS-2. Фото: European Research Agency

Європейський супутник, який перебував на орбіті в космосі майже 30 років, впав на Землю в середу, 21 лютого. Падіння супутника сталося природним чином, він увійде в атмосферу планети і таким чином завершить свою місію.

Про це повідомляє The Guardian.

Падіння Європейського супутника на Землю

Супутник дистанційного зондування, який був запущений у 1995 році Європейським космічним агентством (ESA) на орбіту Землі, 21 лютого увійде в атмосферу планети.

Майже 30 років тому супутник ERS-2 був одним з найдосконаліших космічних пристроїв для спостереження за планетою Земля. Цей інноваційний апарат створили та запустили з Європи. Він допоміг вченим детальніше вивчити кліматичну ситуацію на Землі.

"Це дало нам нові знання про нашу планету, хімічний склад нашої атмосфери, поведінку наших океанів і вплив людської діяльності на наше довкілля", — вказав керівник космічної програми ESA Мірко Албані.

Що відомо про супутник ERS-2

Супутник було виведено з експлуатації в 2011 році, і ESA вирішив вивести його з орбіти, щоб він не зіткнувся з іншим апаратом.

Максимальна швидкість падіння ERS-2 становить 80 км/день. За таких умов супутник ламається та згорає. Більша частина космічного апарату згорить, однак уламки можуть впасти на великій відстані на Землю. Проте це не загрожує людству.

"Варто підкреслити, що жоден з елементів, які можуть знову потрапити в атмосферу, не є радіоактивним або токсичним", — наголосив Албані.

Доктор Джеймс Блейк з Центру вивчення космічної сфери Університету Уоріка підкреслив, що ERS-2 це останній з наявних супутників, який здійснив повернення та потрапить в атмосферу Землі.

Нагадаємо, планета Сатурн має 24 супутники. Увагу науковців привернув Мімас — супутник, що багатьом нагадує "Зірку смерті". Вчені припустили, що всередині нього існує водний світ.

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