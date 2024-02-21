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Европейский спутник ERS-2, пробывший в космосе 30 лет, упал на Землю — что известно

21 февраля 2024 19:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Европейский спутник ERS-2, пробывший в космосе 30 лет, упал на Землю — что известно
Европейский спутник ERS-2. Фото: European Research Agency
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Европейский спутник, находившийся на орбите в космосе почти 30 лет, упал на Землю в среду, 21 февраля. Падение спутника вышло естественным образом, он войдет в атмосферу планеты и таким образом завершит свою миссию.

Об этом сообщает The Guardian.

Падение Европейского спутника на Землю

Спутник дистанционного зондирования, запущенный в 1995 году Европейским космическим агентством (ESA) на орбиту Земли, 21 февраля войдет в атмосферу планеты.

Около 30 лет назад спутник ERS-2 был одним из самых совершенных космических устройств для наблюдения за планетой Земля. Этот инновационный аппарат был создан и запущен из Европы. Он помог ученым подробнее изучить климатическую ситуацию на Земле.

"Это дало нам новые знания о нашей планете, химическом составе нашей атмосферы, поведении наших океанов и влиянии человеческой деятельности на нашу окружающую среду", — указал руководитель космической программы ESA Мирко Албани.

Что известно о спутнике ERS-2

Спутник был выведен из строя в 2011 году, и ESA решил вывести его с орбиты, чтобы он не столкнулся с другим аппаратом.

Максимальная скорость падения ERS-2 составляет 80 км/день. В таких условиях спутник ломается и сгорает. Большая часть космического аппарата сгорит, однако обломки могут упасть на большом расстоянии на Землю, но это не угрожает человечеству.

"Стоит подчеркнуть, что ни один из элементов, которые могут снова попасть в атмосферу, не является радиоактивным или токсичным", — подчеркнул Албани.

Доктор Джеймс Блэйк из Центра изучения космической сферы Университета Уорика добавил, что ERS-2 это последний из имеющихся спутников, совершивший возвращение и попавший в атмосферу Земли.

Напомним, планета Сатурн имеет 24 спутника. Внимание ученых привлек Мимас — спутник, многим напоминающий "Звезду смерти". Ученые допустили, что внутри него существует водный мир.

Также астрономы заявили об открытии ярчайшего космического объекта во Вселенной. Ученые установили, что объект увеличивается и каждый день поглощает столько материи, сколько эквивалентно массе Солнца. Выяснилось, что это черная дыра, которая в результате своей чрезвычайной активности "родила" гигантский сверхъяркий квазар.

космос
спутник
Европа
Земля
атмосфера

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