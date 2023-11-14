Вчені знайшли спосіб отримати кисень на Марсі — відео

Космонавт, який відпочиває на поверхні Марсу. Фото: Freepik

Дослідники з Китаю показали, як їхній робот-хімік, який має штучний інтелект, знайшов спосіб отримати кисень на Марсі. За словами вчених, робот використав спеціальні породи з марсіанських метеоритів і синтезував сполуки, за допомогою яких можна отримати кисень з води.

Деталі дослідження розмістили у журналі Nature Synthesis.

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Отримання кисню на Марсі

Справа в тому, що під час майбутніх місій на Червоній планеті потрібен буде кисень не тільки для того, щоб там могли дихати астронавти, а й для того, щоб використовувати його як ракетне паливо. А щоб зробити ці місії економічно ефективними, варто використати ресурси для створення кисню.

Команда вчених з Китаю використала п'ять категорій метеоритів з марсіанської породи і свого робота, який відсканував їх. Робот також виявив понад 3,7 мільйони молекул, які він здатний створити з шести металевих компонентів у породах.

Процес роботи робота-хіміка зі штучним інтелектом. Фото: скриншот з YouTube

За шість тижнів роботи робот зі штучним інтелектом вивчив 243 такі молекули. У результаті експерименту хіміку вдалося визначити найкращий каталізатор, який розщеплював воду за температури, яку має на своїй поверхні Марс.

"Коли я був хлопчиком, я мріяв про міжзоряні дослідження. Коли ми нарешті побачили, що каталізатори, створені роботом, справді можуть виробляти кисень, розщеплюючи молекули води, я відчув, що моя мрія збувається. Я навіть почав уявляти, що житиму на Марсі в майбутньому", — зазначив вчений з Університету науки і технологій Китаю в Хефеї Цзюнь Цзян.

Скільки потрібно людині на виявлення кисню на Марсі

Дослідники стверджують, що жива людина, яка працює у сфері науки, повинна витратити приблизно дві тисячі років, щоб знайти найкращий каталізатор, використовуючи звичайні методи. Втім, це дослідження повинно проходити під керівництвом реальних людей.

Тепер дослідники хочуть перевірити, чи зможе їхній робот зі штучним інтелектом працювати у марсіанських умовах. Справа в тому, що на поверхні Марсу щільність повітря, гравітація і рівень вологості відрізняються від тих, які є на Землі.

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