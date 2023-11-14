Ученые нашли способ получить кислород на Марсе — видео

Космонавт, который отдыхает на поверхности Марса. Фото: Freepik

Исследователи из Китая показали, как их робот-химик, обладающий искусственным интеллектом, нашел способ получить кислород на Марсе. По словам ученых, робот использовал специальные породы из марсианских метеоритов и синтезировал соединения, с помощью которых можно получить кислород из воды.

Детали исследования разместили в журнале Nature Synthesis.

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Получение кислорода на Марсе

Дело в том, что во время будущих миссий на Красной планете потребуется кислород не только для того, чтобы там могли дышать астронавты, но и для того, чтобы использовать его как ракетное топливо. А чтобы сделать эти миссии экономически эффективными, следует использовать ресурсы для создания кислорода.

Команда ученых из Китая использовала пять категорий метеоритов из марсианской породы и робота, который отсканировал их. Робот также обнаружил более 3,7 миллиона молекул, которые он способен создать из шести металлических компонентов в породах.

Процесс работы робота-химика с искусственным интеллектом. Фото: скриншот с YouTube

За шесть недель работы робот с искусственным интеллектом изучил 243 таких молекулы. В результате эксперимента химику удалось определить лучший катализатор, который расщеплял воду при температуре, которую имеет на своей поверхности Марс.

"Когда я был мальчиком, я мечтал о межзвездных исследованиях. Когда мы наконец-то увидели, что катализаторы, созданные роботом, действительно могут производить кислород, расщепляя молекулы воды, я почувствовал, что моя мечта сбывается. Я даже начал представлять, что буду жить на Марсе в будущем", — отметил ученый из Университета науки и технологий Китая в Хэфее Цзюнь Цзян.

Сколько нужно человеку на обнаружение кислорода на Марсе

Исследователи утверждают, что живой человек, работающий в сфере науки, должен потратить около двух тысяч лет, чтобы найти лучший катализатор, используя обычные методы. Впрочем, это исследование должно проходить под руководством реальных людей.

Теперь исследователи хотят проверить, сможет ли их робот с искусственным интеллектом работать в марсианских условиях. Дело в том, что на поверхности Марса плотность воздуха, гравитация и уровень влажности отличаются от тех, которые есть на Земле.

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