Квартали з хмарочосами та суперлюди з протезами — яка Україна майбутнього за версією ШІ

Україна майбутнього за версією ШІ. Фото: скриншот

Штучний інтелект продовжує дивувати людство своїми можливостями. Відтак напередодні новорічного періоду нейромережа показала, якою бачить Україну майбутнього. На кадрах — технлогічно розвинена держава з швидеісними потянами, доставкою вантажів дронами, електротранспортом та електричними вітряками.

Відповідне відео опублікували фахівці GlobalLogic.

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Нейромережа зобразила ледь не усі міста України — від найбільших до крихітних. Серед іншого, міст на Троєщину, по якому їде поїзд метро та нові квартали з хмарочосами в Харкові біля Держпрому.

Водночас у Львові штучний інтелект зобразив суперлюдей з біонічними протезами, які будуть звичною частиною нашого життя уже в найближчому майбутньому.

Чи замінить ШІ людей у роботі

За словами самих айтівців Мережі, ШІ не замінить людей у роботі.

"Кожен десятий вважає, що у майбутньому штучний інтелект може взяти на себе побутові обов'язки: контроль за будинком та електричними пристроями, керування автомобілем і навіть трафіком у містах", — йдеться в результатах опитування.

Зокрема, найбільшого прориву варто очікувати в хмарних обчисленнях, машинному навчанні та великих даних.

Раніше ми повідомляли, що команда під керівництвом вчених з Бредфордського університету за допомогою штучного інтелекту визначила, що 500-річна картина Рафаеля "Мадонна дела Роза" є частково роботою іншого художника. Обличчя Йосипа було намальоване кимось іншим, а не майстром епохи Відродження.