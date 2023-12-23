Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow Квартали з хмарочосами та суперлюди з протезами — яка Україна майбутнього за версією ШІ arrow

Квартали з хмарочосами та суперлюди з протезами — яка Україна майбутнього за версією ШІ

23 грудня 2023 02:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Квартали з хмарочосами та суперлюди з протезами — яка Україна майбутнього за версією ШІ
Україна майбутнього за версією ШІ. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Штучний інтелект продовжує дивувати людство своїми можливостями. Відтак напередодні новорічного періоду нейромережа показала, якою бачить Україну майбутнього. На кадрах — технлогічно розвинена держава з швидеісними потянами, доставкою вантажів дронами, електротранспортом та електричними вітряками.

Відповідне відео опублікували фахівці GlobalLogic.

Читайте також:

Україна майбутнього за версією штучного інтелекту

Нейромережа зобразила ледь не усі міста України — від найбільших до крихітних. Серед іншого, міст на Троєщину, по якому їде поїзд метро та нові квартали з хмарочосами в Харкові біля Держпрому. 

Водночас у Львові штучний інтелект зобразив суперлюдей з біонічними протезами, які будуть звичною частиною нашого життя уже в найближчому майбутньому.

Чи замінить ШІ людей у роботі

За словами самих айтівців Мережі, ШІ не замінить людей у роботі.

"Кожен десятий вважає, що у майбутньому штучний інтелект може взяти на себе побутові обов'язки: контроль за будинком та електричними пристроями, керування автомобілем і навіть трафіком у містах", — йдеться в результатах опитування.

Зокрема, найбільшого прориву варто очікувати в хмарних обчисленнях, машинному навчанні та великих даних. 

Раніше ми повідомляли, що команда під керівництвом вчених з Бредфордського університету за допомогою штучного інтелекту визначила, що 500-річна картина Рафаеля "Мадонна дела Роза" є частково роботою іншого художника. Обличчя Йосипа було намальоване кимось іншим, а не майстром епохи Відродження.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

Актуальне по темі