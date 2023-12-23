Квартали з хмарочосами та суперлюди з протезами — яка Україна майбутнього за версією ШІ
Штучний інтелект продовжує дивувати людство своїми можливостями. Відтак напередодні новорічного періоду нейромережа показала, якою бачить Україну майбутнього. На кадрах — технлогічно розвинена держава з швидеісними потянами, доставкою вантажів дронами, електротранспортом та електричними вітряками.
Відповідне відео опублікували фахівці GlobalLogic.
Україна майбутнього за версією штучного інтелекту
Нейромережа зобразила ледь не усі міста України — від найбільших до крихітних. Серед іншого, міст на Троєщину, по якому їде поїзд метро та нові квартали з хмарочосами в Харкові біля Держпрому.
Водночас у Львові штучний інтелект зобразив суперлюдей з біонічними протезами, які будуть звичною частиною нашого життя уже в найближчому майбутньому.
Чи замінить ШІ людей у роботі
За словами самих айтівців Мережі, ШІ не замінить людей у роботі.
"Кожен десятий вважає, що у майбутньому штучний інтелект може взяти на себе побутові обов'язки: контроль за будинком та електричними пристроями, керування автомобілем і навіть трафіком у містах", — йдеться в результатах опитування.
Зокрема, найбільшого прориву варто очікувати в хмарних обчисленнях, машинному навчанні та великих даних.
Раніше ми повідомляли, що команда під керівництвом вчених з Бредфордського університету за допомогою штучного інтелекту визначила, що 500-річна картина Рафаеля "Мадонна дела Роза" є частково роботою іншого художника. Обличчя Йосипа було намальоване кимось іншим, а не майстром епохи Відродження.
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