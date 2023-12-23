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Кварталы с небоскребами и суперлюди с протезами — какая Украина будущего по версии ШИ

23 декабря 2023 02:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Кварталы с небоскребами и суперлюди с протезами — какая Украина будущего по версии ШИ
Украина будущего по версии ИИ. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Искусственный интеллект продолжает удивлять человечество своими возможностями. Следовательно, накануне новогоднего периода нейросеть показала, какой видит Украину будущего. На кадрах — технологически развитое государство со скоростными потянами, доставкой грузов дронами, электротранспортом и электрическими ветряными мельницами.

Соответствующее видео было опубликовано специалистами GlobalLogic.

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Нейросеть изобразила чуть ли не все города Украины — от самых крупных до крошечных. Среди прочего мост на Троещину , по которому едет поезд метро и новые кварталы с небоскребами в Харькове возле Госпрома.

В то же время, во Львове искусственный интеллект изобразил суперлюдей с бионическими протезами, которые будут привычной частью нашей жизни уже в ближайшем будущем.

Заменит ли ШИ людей в работе

По словам самих айтовцев Сети, ИИ не заменит людей в работе.

"Каждый десятый считает, что в будущем искусственный интеллект может взять на себя бытовые обязанности: контроль за домом и электрическими устройствами, управление автомобилем и даже трафиком в городах" , — говорится в результатах опроса.

В частности, наибольшего прорыва следует ожидать в облачных вычислениях, машинном обучении и больших данных.

Ранее мы сообщали, что команда под руководством ученых из Брэдфордского университета с помощью искусственного интеллекта определила, что 500-летняя картина Рафаэля "Мадонна дела Роза" является отчасти работой другого художника. Лицо Иосифа было нарисовано кем-то другим, а не мастером эпохи Возрождения.

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