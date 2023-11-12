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Меню страв з Титаніка продали на аукціоні — що їли пасажири лайнера

12 листопада 2023 18:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Меню страв з Титаніка продали на аукціоні — що їли пасажири лайнера
Аукціоніст Ендрю Олдрідж з меню "Титаніка" в руках. Фото: Henry Aldridge and Son
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Кілька пам'ятних речей з лайнера "Титанік", який потонув 111 років тому після зіткнення з айсбергом, продали на аукціоні. Серед них й унікальне меню вечері, яку подавали за три дні до катастрофи.

Про це пише The Guardian.

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Що їли пасажири Титаніка

Унікальне вціліле меню від 11 квітня 1912 року показало частування, які подавали на лайнері всього за три дні до того, як він зіткнувся з айсбергом під час свого першого плавання через Атлантику.

Пам'ятна річ була придбана анонімним учасником аукціону під час продажу, організованого Henry Aldridge & Son, за 83 тис. фунтів стерлінгів (3,7 млн грн).

У цього лота були дві головні загадки: що таке пудинг "Вікторія" і для чого пасажиру "Титаніка" знадобилося меню в рятувальній шлюпці.

Щодо пудингу — то для нього змішують борошно, яйця, варення, бренді, яблука, вишні, цедру, цукор та спеції. Окрім цієї страви, на десерт можна було замовити абрикосовий пиріг, фісташки та морозиво.

Основними стравами, які подавали пасажирам 11 квітня 1912 року, були устриці, лосось, філе з яловичини та птиця, подана з картоплею, рисом та пюре з пастернаку. Саме ці страви перелічені на картці з плямами води під логотипом White Star.

меню Титаніка
Меню лайнера "Титанік". Фото: The Guardian

Нагадаємо, що костюм персонажа Леонардо Ді Капріо Джека Доусона з фільму "Титанік" буде виставлений на продаж на кіноаукціоні Propstore. Очікувана сума за лот варіюється від 100 до 200 тис. доларів.

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