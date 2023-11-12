Меню блюд с Титаника продали на аукционе — что ели пассажиры лайнера

Аукционист Эндрю Олдридж с меню "Титаника" в руках. Фото: Henry Aldridge and Son

Несколько памятных вещей из лайнера "Титаник", утонувшего 111 лет назад после столкновения с айсбергом, было продано на аукционе. Среди них и уникальное меню ужина, который подавали за три дня до катастрофы.

Об этом пишет The Guardian.

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Уникальное уцелевшее меню от 11 апреля 1912 года показало угощения, которые подавали на лайнере всего за три дня до того, как он столкнулся с айсбергом во время своего первого плавания через Атлантику.

Памятная вещь была приобретена анонимным участником аукциона при продаже, организованной Henry Aldridge & Son, за 83 тыс. фунтов стерлингов (3,7 млн грн).

У этого лота было две главные загадки: что такое пудинг "Виктория" и для чего пассажиру "Титаника" понадобилось меню в спасательной шлюпке.

Что касается пудинга, то для него смешивают муку, яйца, варенье, бренди, яблоки, вишни, цедру, сахар и специи. Кроме этого блюда, на десерт можно было заказать абрикосовый пирог, фисташки и мороженое.

Основными блюдами, которые подавали пассажирам 11 апреля 1912 года, были устрицы, лосось, филе из говядины и птица, поданная с картофелем, рисом и пюре из пастернака. Именно эти блюда перечислены на карте с пятнами воды под логотипом White Star.

Меню лайнера "Титаник". Фото: The Guardian

Напомним, что костюм персонажа Леонардо Ди Каприо Джека Доусона из фильма "Титаник" будет выставлен на продажу на киноаукционе Propstore. Ожидаемая сумма за лот варьируется от 100 до 200 тыс. долларов.