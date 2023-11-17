У хмарах виявлено мікропластик і він впливає на погоду — чому це небезпечно

Мікропластик, який потрапив навіть у хмари. Колаж: thecurrent.pk

Вчені давно стурбовані такою глобальною проблемою як мікропластик. Він являє собою крихітні частинки великих пластикових відходів, що розклалися. Їх знаходять усюди — від глибин моря до найвищих шарів атмосфери. А нещодавно ці токсичні дрібні пластикові рештки виявили ще й у хмарах. А найгірше — вони здатні впливати на погоду та глобальну температуру.

До такого висновку прийшли науковці у новому дослідженні, опублікованому в журналі Environmental Science & Technology Letters.

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Як утворюється мікропластик?

По суті це продукт життєдіяльності людини, який утворюється з косметики, синтетичного одягу, автомобільних шин, пластикових пляшок та інших виробів з пластику.

Мікропластик може потрапити в навколишнє середовище на будь-якому етапі виробничого циклу: від крупинок, з яких роблять пластмасові вироби, до фрагментів пластикового сміття.

Чим небезпечний мікропластик?

Мікропластик здатен негативно впливати на клімат Землі та екологію, оскільки легко переносить та накопичує хімічні та токсичні речовини, важкі метали.

Оскільки мікропластик знаходять практично всюди: у воді, землі, атмосфері тощо, то він здатен негативно впливати на живі організми, зокрема на людину, викликаючи тяжкі або хронічні захворювання.

Частинки мікропластику на пальці. Фото: national-geographic.pl

Що з'ясували вчені про мікропластик у новому дослідженні?

У новій науковій праці йдеться про те, що дослідники з китайського університету Шаньдун зібрали 28 зразків рідини з хмар на вершині гори Тай у східному Китаї, щоб перевірити, як пластик взаємодіє із хмарами.

В результаті вони виявили, що хмари на низькій висоті та більш щільні хмари містять більше мікропластику.

Переважно це мікропластик зі звичайних полімерів, включаючи поліетилентерефталат, поліпропілен, поліетилен, полістирол і поліамід. Більшість частинок були крихітними, меншими за 0,1 мм у поперечнику, хоча деякі були більшими — приблизно 1,5 мм.

Чим довше частинки перебували в умовах, схожих на хмару, під впливом ультрафіолетового світла та відфільтрованої води з хмар, тим грубішими вони були, а отже, на їх поверхні було більше ртуті, свинцю та кисню.

Через це дослідники припускають, що такий мікропластик здатен запустити процес розвитку, утворення хмари. Як наслідок, впливати на погоду в певних регіонах.

Крім того, мікропластик у хмарах може призвести до збільшення кількості опадів або зміни температурних умов.

Дослідники зазначають, що результати їхньої роботи є лише початковим етапом розуміння проблеми. Крім того, вони припускають, що виявили не всі частинки, оскільки не аналізували вміст ультрамаленьких фрагментів пластику.

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