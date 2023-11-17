В облаках обнаружен микропластик и он влияет на погоду — почему это опасно

Микропластик, попавший даже в облака. Коллаж: thecurrent.pk

Ученые давно озабочены такой глобальной проблемой как микропластик. Он представляет собой крошечные частицы больших разложившихся пластиковых отходов. Их находят всюду — от глубин моря до самых высоких слоев атмосферы. А недавно эти токсичные мелкие пластиковые остатки обнаружили еще и в облаках. Хуже всего — они способны влиять на погоду и глобальную температуру.

К такому выводу пришли ученые в новом исследовании, опубликованном в журнале Environmental Science & Technology Letters.

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Как появляется микропластик?

По сути, это продукт жизнедеятельности человека, который образуется из косметики, синтетической одежды, автомобильных шин, пластиковых бутылок и других изделий из пластика.

Микропластик может попасть в окружающую среду на любом этапе производственного цикла: от крупинок, из которых производят пластмассовые изделия, до фрагментов пластикового мусора.

Чем опасен микропластик?

Микропластик способен отрицательно влиять на климат Земли и экологию, поскольку легко переносит и накапливает химические и токсичные вещества, тяжелые металлы.

Поскольку микропластик находят практически повсюду: в воде, земле, атмосфере и т.п., то он способен отрицательно влиять на живые организмы, в частности человека, вызывая тяжелые или хронические заболевания.

Частицы микропластика на пальце. Фото: national-geographic.pl

Что выяснили учёные о микропластике в новом исследовании?

В новом научном труде говорится, что исследователи из китайского университета Шаньдун собрали 28 образцов жидкости из облаков на вершине горы Тай в восточном Китае, чтобы проверить, как пластик взаимодействует с облаками.

В результате они обнаружили, что облака на низкой высоте и более плотные облака содержат больше микропластика.

Предположительно это микропластик из обычных полимеров, включая полиэтилентерефталат, полипропилен, полиэтилен, полистирол и полиамид. Большинство частиц были крошечными, менее 0,1 мм в поперечнике, хотя некоторые были больше — примерно 1,5 мм.

Чем дольше частицы находились в условиях, похожих на облако, под влиянием ультрафиолетового света и отфильтрованной воды из облаков, тем грубее они были, а значит, на их поверхности было больше ртути, свинца и кислорода.

Поэтому исследователи предполагают, что такой микропластик способен запустить процесс развития, образования облака. Как следствие, влиять на погоду в некоторых регионах.

Кроме того, микропластик в облаках может привести к увеличению количества осадков или изменению температурных условий.

Исследователи отмечают, что результаты их работы являются только начальным этапом понимания проблемы. Кроме того, они предполагают, что обнаружили не все частицы, поскольку не анализировали содержание ультрамаленьких фрагментов пластика.

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