Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow Місія НАСА збирається доторкнутися Сонця — коли та як це станеться arrow

Місія НАСА збирається доторкнутися Сонця — коли та як це станеться

31 грудня 2023 03:54
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Місія НАСА збирається доторкнутися Сонця — коли та як це станеться
Модульная картина ArtPoster Гаряча краса Сонячних спалахів
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Наступного 2024 року, 24 грудня, сонячний зонд НАСА "Паркер" промчить повз Сонце на приголомшливій швидкості 195 км/с, або 435 000 миль на годину. Прикметно, що жоден штучний об'єкт не рухався так швидко і не наближався так близько до нашої зірки — всього за 6,1 мільйона км або 3,8 мільйона миль від "поверхні" Сонця.

Про це пише BBC.

Читайте також:

Що відомо про сонячний зонд

Як зазначив вчений проєкту Паркер доктор Нур Рауафі, "ми майже приземляємося на зірку".

"Це буде монументальне досягнення для всього людства. Це еквівалентно висадці на Місяць у 1969 році", — сказав ВВС News вчений з Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Хопкінса.

Він заявив, що швидікість Паркера залежатиме від величезного гравітаційного тяжіння, яке він відчує, падаючи до Сонця. Це буде схоже на політ з Нью-Йорка до Лондона менш ніж за 30 секунд.

Сонячний зонд "Паркер" американського космічного агентства — одна з найсміливіших місій, які будь-коли замислювалися.

Запущений у 2018 році, він покликаний здійснювати повторні і дедалі ближчі проходи повз Сонце.

Маневр, запланований на кінець 2024 року, дозволить Паркеру подолати відстань всього в 4% відстані Сонце-Земля (149 млн км/93 млн миль).

Завдання, з яким зіткнеться Паркер при цьому, буде величезним. У перигелії, найближчої до зірки точці орбіти зонда, температура передньої частини космічного корабля, ймовірно, досягне 1400°С.

Стратегія Паркера полягає в тому, щоб швидко увійти та швидко піти, виконуючи вимірювання сонячного середовища за допомогою набору інструментів, розгорнутих через товстий тепловий екран.

Раніше ми писали, що у грудні цього року людство може стати свідками народження нового метеоритного дощу. При чому, як заявили вчені, породить його незвичайна комета, а алкогольна. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

Актуальне по темі