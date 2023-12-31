Місія НАСА збирається доторкнутися Сонця — коли та як це станеться
Наступного 2024 року, 24 грудня, сонячний зонд НАСА "Паркер" промчить повз Сонце на приголомшливій швидкості 195 км/с, або 435 000 миль на годину. Прикметно, що жоден штучний об'єкт не рухався так швидко і не наближався так близько до нашої зірки — всього за 6,1 мільйона км або 3,8 мільйона миль від "поверхні" Сонця.
Про це пише BBC.
Що відомо про сонячний зонд
Як зазначив вчений проєкту Паркер доктор Нур Рауафі, "ми майже приземляємося на зірку".
"Це буде монументальне досягнення для всього людства. Це еквівалентно висадці на Місяць у 1969 році", — сказав ВВС News вчений з Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Хопкінса.
Він заявив, що швидікість Паркера залежатиме від величезного гравітаційного тяжіння, яке він відчує, падаючи до Сонця. Це буде схоже на політ з Нью-Йорка до Лондона менш ніж за 30 секунд.
Сонячний зонд "Паркер" американського космічного агентства — одна з найсміливіших місій, які будь-коли замислювалися.
Запущений у 2018 році, він покликаний здійснювати повторні і дедалі ближчі проходи повз Сонце.
Маневр, запланований на кінець 2024 року, дозволить Паркеру подолати відстань всього в 4% відстані Сонце-Земля (149 млн км/93 млн миль).
Завдання, з яким зіткнеться Паркер при цьому, буде величезним. У перигелії, найближчої до зірки точці орбіти зонда, температура передньої частини космічного корабля, ймовірно, досягне 1400°С.
Стратегія Паркера полягає в тому, щоб швидко увійти та швидко піти, виконуючи вимірювання сонячного середовища за допомогою набору інструментів, розгорнутих через товстий тепловий екран.
Раніше ми писали, що у грудні цього року людство може стати свідками народження нового метеоритного дощу. При чому, як заявили вчені, породить його незвичайна комета, а алкогольна.
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