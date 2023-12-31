Місія НАСА збирається доторкнутися Сонця — коли та як це станеться

Модульная картина ArtPoster Гаряча краса Сонячних спалахів

Наступного 2024 року, 24 грудня, сонячний зонд НАСА "Паркер" промчить повз Сонце на приголомшливій швидкості 195 км/с, або 435 000 миль на годину. Прикметно, що жоден штучний об'єкт не рухався так швидко і не наближався так близько до нашої зірки — всього за 6,1 мільйона км або 3,8 мільйона миль від "поверхні" Сонця.

Про це пише BBC.

Читайте також:

Що відомо про сонячний зонд

Як зазначив вчений проєкту Паркер доктор Нур Рауафі, "ми майже приземляємося на зірку".

"Це буде монументальне досягнення для всього людства. Це еквівалентно висадці на Місяць у 1969 році", — сказав ВВС News вчений з Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Хопкінса.

Він заявив, що швидікість Паркера залежатиме від величезного гравітаційного тяжіння, яке він відчує, падаючи до Сонця. Це буде схоже на політ з Нью-Йорка до Лондона менш ніж за 30 секунд.

Сонячний зонд "Паркер" американського космічного агентства — одна з найсміливіших місій, які будь-коли замислювалися.

Запущений у 2018 році, він покликаний здійснювати повторні і дедалі ближчі проходи повз Сонце.

Маневр, запланований на кінець 2024 року, дозволить Паркеру подолати відстань всього в 4% відстані Сонце-Земля (149 млн км/93 млн миль).

Завдання, з яким зіткнеться Паркер при цьому, буде величезним. У перигелії, найближчої до зірки точці орбіти зонда, температура передньої частини космічного корабля, ймовірно, досягне 1400°С.

Стратегія Паркера полягає в тому, щоб швидко увійти та швидко піти, виконуючи вимірювання сонячного середовища за допомогою набору інструментів, розгорнутих через товстий тепловий екран.

Раніше ми писали, що у грудні цього року людство може стати свідками народження нового метеоритного дощу. При чому, як заявили вчені, породить його незвичайна комета, а алкогольна.