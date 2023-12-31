Миссия НАСА собирается прикоснуться к Солнцу — когда и как это произойдет

Модульная картина ArtPoster Горячая красота Солнечных вспышек

В следующем 2024 году, 24 декабря, солнечный зонд НАСА "Паркер" промчится мимо Солнца на потрясающей скорости 195 км/с, или 435 000 миль в час. Примечательно, что ни один искусственный объект не двигался так быстро и не приближался так близко к нашей звезде — всего в 6,1 миллионе км или 3,8 миллиона миль от "поверхности" Солнца.

Об этом пишет BBC.

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Как отметил ученый по проекту Паркер доктор Нур Рауафи, "мы почти приземляемся на звезду".

"Это будет монументальное достижение для всего человечества. Это эквивалентно высадке на Луну в 1969 году" , — сказал BBC News ученый из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса.

Он заявил, что скорость Паркера будет зависеть от огромного гравитационного тяготения, которое он почувствует, падая к Солнцу. Это будет похоже на полет из Нью-Йорка в Лондон менее чем за 30 секунд.

Солнечный зонд "Паркер" американского космического агентства — одна из самых смелых миссий, которые никогда не задумывались.

Запущенный в 2018 году, он призван осуществлять повторные и все более близкие проходы мимо Солнца.

Маневр, намеченный на конец 2024 года, позволит Паркеру преодолеть расстояние всего в 4% расстояния Солнце-Земля (149 млн км/93 млн миль).

Задача, с которой столкнется Паркер при этом, будет огромной. В перигелии, ближайшей к звезде точке орбиты зонда, температура передней части космического корабля, вероятно, достигнет 1400°С.

Стратегия Паркера состоит в том, чтобы быстро войти и быстро уйти, выполняя измерения солнечной среды с помощью набора инструментов, развернутых через толстый тепловой экран.

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