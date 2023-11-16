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Мова, якій понад 3000 років — у Туреччині археологи розкопали унікальну знахідку

16 листопада 2023 10:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Мова, якій понад 3000 років — у Туреччині археологи розкопали унікальну знахідку
Археологічні розкопки у Туреччині. Фото: Deutsches Archäologisches Institut
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Під час археологічних розкопок у Туреччині археологи знайшли таблички з невідомою мовою 3000-річної давності. Вчені розповідають, що цю нововиявлену мову майже неможливо розшифрувати. 

Про це повідомляє Study Finds

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Нововиявлена мова в Туреччині

Зазначається, що під час розкопок на об’єкті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Туреччині було виявлено нову мову, що дуже здивувала дослідників та істориків. Археологи проводили дослідження на місці Богазкей-Хаттуша, коли вони знайшли таблички з невідомою індоєвропейською мовою

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Таблички з невідомою мовою. Фото: Bilge Şeyma Kütükoğlu з Pexels

В цьому місці проводилися різноманітні розкопки упродовж більш ніж століття і знайшли там понад 30 000 глиняних табличок із написами клинописом. Проте дошки, які виявили з новою мовою, раніше ніхто не знаходив.

"Ці ритуальні тексти, переписані писарями хетського царя, відображають різноманітні анатолійські, сирійські та месопотамські традиції та мовне походження. Вони пропонують цінний погляд на відносно невідомий лінгвістичний ландшафт Анатолії доби пізньої бронзи, де розмовляли багатьма мовами, зокрема хетською, лувійською, палайською та хатською. Тепер до цього лінгвістичного гобелена можна додати мову Каласма, яку виявили археологи", — йдеться у повідомленні. 

Також зазначається, що цей каласмаїчний текст, написаний цією нововиявленою мовою, майже неможливо розшифрувати і він належить до сім’ї анатолійсько-індоєвропейських мов.

Один із експертів розповів, що попри географічну близькість до регіону, де розмовляли палайською мовою, каласмаїнський текст, мабуть, більше схожий на лувійську, іншу анатолійсько-індоєвропейську мову. 

Нагадаємо, нещодавно в Польщі знайшли рештки жінки та дитини XVII століття, які могли бути вампірами. 

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