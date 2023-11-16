Язык, которому более 3000 лет — в Турции археологи раскопали уникальную находку

Археологические раскопки в Турции. Фото: Deutsches Archäologisches Institut

Во время археологических раскопок в Турции археологи обнаружили таблички с неизвестным языком 3000-летней давности. Ученые рассказывают, что этот новый язык почти невозможно расшифровать.

Об этом сообщает Study Finds.

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Отмечается, что во время раскопок на объекте всемирного наследия ЮНЕСКО в Турции был выявлен новый язык, который очень удивил исследователей и историков. Археологи проводили исследования на месте Богазкей-Хаттуша, когда они нашли таблички с неизвестным индоевропейским языком.

Таблички с неизвестным языком. Фото: Bilge Şeyma Kütükoğlu из Pexels

В этом месте проводились разнообразные раскопки более века и нашли там более 30 000 глиняных табличек с надписями клинописью. Однако доски, которые обнаружили с новым языком, ранее никто не находил.

"Эти ритуальные тексты, переписанные писцами хеттского царя, отражают разнообразные анатолийские, сирийские и месопотамские традиции и языковое происхождение. Они предлагают ценный взгляд на относительно неизвестный лингвистический ландшафт Анатолии времен поздней бронзы, где разговаривали на многих языках, в частности на хетском, луцком. Теперь к этому лингвистическому гобелену можно добавить язык Каласма, который обнаружили археологи", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что этот колосмаический текст, написанный на этом вновь открывшемся языке, почти невозможно расшифровать и он принадлежит к семье анатолийско-индоевропейских языков.

Один из экспертов рассказал, что, несмотря на географическую близость к региону, где говорили на палайском языке, каласмаинский текст, пожалуй, больше похож на лувийский, другой анатолийско-индоевропейский язык.

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