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Язык, которому более 3000 лет — в Турции археологи раскопали уникальную находку

16 ноября 2023 10:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Язык, которому более 3000 лет — в Турции археологи раскопали уникальную находку
Археологические раскопки в Турции. Фото: Deutsches Archäologisches Institut
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во время археологических раскопок в Турции археологи обнаружили таблички с неизвестным языком 3000-летней давности. Ученые рассказывают, что этот новый язык почти невозможно расшифровать.

Об этом сообщает Study Finds.

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Нововыявленный язык в Турции

Отмечается, что во время раскопок на объекте всемирного наследия ЮНЕСКО в Турции был выявлен новый язык, который очень удивил исследователей и историков. Археологи проводили исследования на месте Богазкей-Хаттуша, когда они нашли таблички с неизвестным индоевропейским языком.

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Таблички с неизвестным языком. Фото: Bilge Şeyma Kütükoğlu из Pexels

В этом месте проводились разнообразные раскопки более века и нашли там более 30 000 глиняных табличек с надписями клинописью. Однако доски, которые обнаружили с новым языком, ранее никто не находил.

"Эти ритуальные тексты, переписанные писцами хеттского царя, отражают разнообразные анатолийские, сирийские и месопотамские традиции и языковое происхождение. Они предлагают ценный взгляд на относительно неизвестный лингвистический ландшафт Анатолии времен поздней бронзы, где разговаривали на многих языках, в частности на хетском, луцком. Теперь к этому лингвистическому гобелену можно добавить язык Каласма, который обнаружили археологи", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что этот колосмаический текст, написанный на этом вновь открывшемся языке, почти невозможно расшифровать и он принадлежит к семье анатолийско-индоевропейских языков.

Один из экспертов рассказал, что, несмотря на географическую близость к региону, где говорили на палайском языке, каласмаинский текст, пожалуй, больше похож на лувийский, другой анатолийско-индоевропейский язык.

Напомним, недавно в Польше обнаружили останки женщины и ребенка XVII века, которые могли быть вампирами.

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