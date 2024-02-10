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NASA зафіксувала потужний спалах на Сонці — чим це загрожує

10 лютого 2024 22:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
NASA зафіксувала потужний спалах на Сонці — чим це загрожує
Сонце. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Національне управління Сполучених Штатів Америки з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) показала потужний спалах на Сонці. Він стався у п'ятницю, 9 лютого.

Про це повідомляє NASA.

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Спалах на Сонці

"На Сонці був сильний спалах, пік якого припав на 15:14 9 лютого 2024 року. Зонд Solar Dynamics Observatory від NASA, який постійно спостерігає за Сонцем, зробив його світлину", — йдеться у повідомленні.

Спалахи на Сонці — це потужні викиди енергії.

Спалахи на Сонці
Спалахи на Сонці. Фото: NASA

Спалахи та сонячні виверження можуть вплинути на радіозв’язок, електромережі, навігаційні сигнали та становити ризик для космічних кораблів і астронавтів.

Цей спалах класифікуються як X3.3.

Нагадаємо, американське космічне агентство NASA оголосило, що астероїд під назвою 2008 OS7 пройде повз Землю в п'ятницю, 2 лютого. Розмір цього космічного тіла становить 271 метр.

Також ми писали, що американське космічне агентство NASA дійсно планує відправити у космос пилосос. Космічний апарат під назвою Interstellar Dust Experiment (IDEX) виконуватиме важливу місію й допоможе розкрити деякі таємниці Всесвіту та нашої Сонячної системи зокрема. 

США
NASA
космос
Сонце

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