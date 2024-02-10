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NASA зафиксировала мощную вспышку на Солнце — чем это грозит

10 февраля 2024 22:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
NASA зафиксировала мощную вспышку на Солнце — чем это грозит
Солнце. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Национальное управление Соединенных Штатов Америки по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) показало мощную вспышку на Солнце. Она произошла в пятницу, 9 февраля.

Об этом сообщает NASA.

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Вспышка на Солнце

"На Солнце была сильная вспышка, пик которой пришелся на 15:14 9 февраля 2024 года. Зонд Solar Dynamics Observatory от NASA, постоянно наблюдающий за Солнцем, сделал его фотографию", — говорится в сообщении.

Вспышки на Солнце — это мощные выбросы энергии.

Вспышки на Солнце
Вспышки на Солнце. Фото: NASA

Вспышки и солнечные извержения могут повлиять на радиосвязь, электросети, навигационные сигналы и риск для космических кораблей и астронавтов.

Эта вспышка классифицируется как X3.3.

Напомним, американское космическое агентство NASA объявило, что астероид под названием 2008 OS7 пройдет мимо Земли в пятницу, 2 февраля. Размер этого космического тела составляет 271 метр.

Также мы писали, что американское космическое агентство NASA действительно планирует отправить в космос пылесос. Космический аппарат под названием Interstellar Dust Experiment (IDEX) будет выполнять важную миссию и поможет раскрыть некоторые тайны Вселенной и нашей Солнечной системы в частности.

США
NASA
космос
Солнце

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