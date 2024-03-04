Вчені назвали найнебезпечніше місце на Землі, яке постійно вражають блискавки

Потужні блискавки у штаті Флорида. Фото: 247wallst.com

Чи знали ви, що на нашій планеті є надзвичайно небезпечні місця, де блискавки виникають дуже часто й стають смертельною загрозою для усього живого? Щобільше, за допомогою сучасних технологій вдалося визначити найнебезпечніше місце.

Зробив це метеоролог, чиї наукові праці зосереджені на розумінні поведінки блискавок, Кріс Вагаскі з Університету Вісконсин-Медісон, США. Разом із колегами він провів дослідження, яке стало сенсацією. Пише ScienceAlert.

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Так, зазначається, що Вагаскі та його команда використовували дані Національної мережі виявлення блискавок за останні 6 років.

Таким чином вдалося встановити неймовірну статистику, відповідно до якої у США щорічно фіксується:

23,4 млн спалахів;

55,5 млн ударів;

36,8 млн точок ударів по землі.

Крім цього, науковці поділилися сумною статистикою смертей, зазначивши, що щорічно в усьому світі блискавки ранять і вбивають близько 250 тис. осіб. При чому найчастіше це відбувається в розвинених країнах, де багато людей працюють на вулиці, не маючи укриття під час грози.

А статистика США у період з 2003 по 2023 роки показує, що в середньому близько 28 осіб щорічно гинули від ударів блискавки.

Як стверджує Кріс Вагаскі, найгарячішою точкою для ударів блискавок від хмар до землі є Флорида. 2023 року тільки в одному з районів було зафіксовано 120 тис. ударів. Тож, ці дані роблять Флориду найнебезпечнішим місцем на Землі через велику кількість смертоносних блискавок.

Червоним помічено, куди найчастіше б'ють блискавки (Флорида, Мексиканська затока). Зображення: Vagasky, et al, 2024

Вчені наголосили, попри те, що технології дозволяють виявляти блискавки з точністю до 97%, ці небесні смертоносні спалахи залишаються непередбачуваними, що вимагає подальших досліджень для кращого розуміння їх природи.

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