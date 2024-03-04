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Названо найнебезпечніше місце на Землі, де завжди б'ють смертельні блискавки

4 березня 2024 20:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Вчені назвали найнебезпечніше місце на Землі, яке постійно вражають блискавки
Потужні блискавки у штаті Флорида. Фото: 247wallst.com
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Чи знали ви, що на нашій планеті є надзвичайно небезпечні місця, де блискавки виникають дуже часто й стають смертельною загрозою для усього живого? Щобільше, за допомогою сучасних технологій вдалося визначити найнебезпечніше місце. 

Зробив це метеоролог, чиї наукові праці зосереджені на розумінні поведінки блискавок, Кріс Вагаскі з Університету Вісконсин-Медісон, США. Разом із колегами він провів дослідження, яке стало сенсацією. Пише ScienceAlert.

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Так, зазначається, що Вагаскі та його команда використовували дані Національної мережі виявлення блискавок за останні 6 років. 

Таким чином вдалося встановити неймовірну статистику, відповідно до якої у США щорічно фіксується:

  • 23,4 млн спалахів;
  • 55,5 млн ударів;
  • 36,8 млн точок ударів по землі.

Крім цього, науковці поділилися сумною статистикою смертей, зазначивши, що щорічно в усьому світі блискавки ранять і вбивають близько 250 тис. осіб. При чому найчастіше це відбувається в розвинених країнах, де багато людей працюють на вулиці, не маючи укриття під час грози.

А статистика США у період з 2003 по 2023 роки показує, що в середньому близько 28 осіб щорічно гинули від ударів блискавки.

Як стверджує Кріс Вагаскі, найгарячішою точкою для ударів блискавок від хмар до землі є Флорида. 2023 року тільки в одному з районів було зафіксовано 120 тис. ударів. Тож, ці дані роблять Флориду найнебезпечнішим місцем на Землі через велику кількість смертоносних блискавок. 

 

Названо найнебезпечніше місце на Землі, де завжди б'ють смертельні блискавки
Червоним помічено, куди найчастіше б'ють блискавки (Флорида, Мексиканська затока). Зображення: Vagasky, et al, 2024

Вчені наголосили, попри те, що технології дозволяють виявляти блискавки з точністю до 97%, ці небесні смертоносні спалахи залишаються непередбачуваними, що вимагає подальших досліджень для кращого розуміння їх природи.

Раніше ми розповідали, що чекає на людство, коли Земля раптом перестане обертатися навколо своєї осі. 

Також ми повідомляли, вчені розповіли, які небезпеки загрожують нам з космосу та можуть спровокувати зникнення життя у Сонячній системі.

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Земля

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