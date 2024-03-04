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Названо самое опасное место на Земле, где постоянно бьют смертельные молнии

4 марта 2024 20:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Ученые назвали самое опасное место на Земле, постоянно страдающее от молний
Мощные молнии во Флориде. Фото: 247wallst.com
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Знали ли вы, что на нашей планете есть очень опасные места, где молнии возникают очень часто и становятся смертельной угрозой для всего живого? Более того, с помощью современных технологий удалось определить самое опасное место.

Сделал это метеоролог, чьи научные труды сосредоточены на понимании поведения молний, Крис Вагаски из Университета Висконсин-Мэдисон, США. Вместе с коллегами он провел исследование, ставшее сенсацией. Пишет ScienceAlert.

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Так, отмечается, что Вагаски и его команда использовали данные Национальной сети обнаружения молний за последние 6 лет.

Таким образом, удалось установить невероятную статистику, согласно которой в США ежегодно фиксируется:

  • 23,4 млн вспышек;
  • 55,5 млн ударов;
  • 36,8 млн точек ударов по земле.

Кроме того, ученые поделились печальной статистикой смертей, отметив, что ежегодно во всем мире молнии ранят и убивают около 250 тыс. человек. Причем чаще всего это происходит в развитых странах, где многие работают на улице, не имея укрытия во время грозы.

А статистика США в период с 2003 по 2023 годы показывает, что в среднем около 28 человек ежегодно гибли от ударов молнии.

Как утверждает Крис Вагаски, самой горячей точкой для ударов молний от облаков к земле является Флорида. В 2023 году только в одном из районов было зафиксировано 120 тыс. ударов. Эти данные делают Флориду самым опасным местом на Земле из-за большого количества смертоносных молний.

 

Названо самое опасное место на Земле, где всегда бьют молнии.
Красным показано, куда чаще всего бьют молнии (Флорида, Мексиканский залив). Изображение: Vagasky, et al, 2024

Ученые отметили, что несмотря на то, что технологии позволяют обнаруживать молнии с точностью до 97%, эти небесные смертоносные вспышки остаются непредсказуемыми, что требует дальнейших исследований для лучшего понимания их природы.

Раньше мы рассказывали, что ждет человечество, когда Земля вдруг перестанет вращаться вокруг своей оси.

Также мы сообщали, что ученые рассказали, какие опасности угрожают нам из космоса и могут спровоцировать исчезновение жизни в Солнечной системе.

планета
ученые
молния
опасность
Земля

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