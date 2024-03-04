Ученые назвали самое опасное место на Земле, постоянно страдающее от молний

Мощные молнии во Флориде. Фото: 247wallst.com

Знали ли вы, что на нашей планете есть очень опасные места, где молнии возникают очень часто и становятся смертельной угрозой для всего живого? Более того, с помощью современных технологий удалось определить самое опасное место.

Сделал это метеоролог, чьи научные труды сосредоточены на понимании поведения молний, Крис Вагаски из Университета Висконсин-Мэдисон, США. Вместе с коллегами он провел исследование, ставшее сенсацией. Пишет ScienceAlert.

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Так, отмечается, что Вагаски и его команда использовали данные Национальной сети обнаружения молний за последние 6 лет.

Таким образом, удалось установить невероятную статистику, согласно которой в США ежегодно фиксируется:

23,4 млн вспышек;

55,5 млн ударов;

36,8 млн точек ударов по земле.

Кроме того, ученые поделились печальной статистикой смертей, отметив, что ежегодно во всем мире молнии ранят и убивают около 250 тыс. человек. Причем чаще всего это происходит в развитых странах, где многие работают на улице, не имея укрытия во время грозы.

А статистика США в период с 2003 по 2023 годы показывает, что в среднем около 28 человек ежегодно гибли от ударов молнии.

Как утверждает Крис Вагаски, самой горячей точкой для ударов молний от облаков к земле является Флорида. В 2023 году только в одном из районов было зафиксировано 120 тыс. ударов. Эти данные делают Флориду самым опасным местом на Земле из-за большого количества смертоносных молний.

Красным показано, куда чаще всего бьют молнии (Флорида, Мексиканский залив). Изображение: Vagasky, et al, 2024

Ученые отметили, что несмотря на то, что технологии позволяют обнаруживать молнии с точностью до 97%, эти небесные смертоносные вспышки остаются непредсказуемыми, что требует дальнейших исследований для лучшего понимания их природы.

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