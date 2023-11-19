Ніколи не купуйте квартиру вище 7-го поверху — чим небезпечна

Пара милується краєвидом з вікна багатоповерхівки. Фото: freepik.com

Американські вчені провели дослідження й виявили, що жити вище сьомого поверху неабияк шкідливо. Вони привели низку доказів, чому це становить загрозу для здоров'я.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Читайте також:

Чому високі поверхи небезпечні для проживання

Американські вчені визначили, що оптимальні для життя квартири розташовані між 1 та 7 поверхами. Наступні поверхи можуть бути небезпечними через зменшення магнітного поля Землі з висотою, що може призводити до збільшеного навантаження на серцево-судинну, імунну та нервову системи.

Також життя вище сьомого поверху в багатоквартирному будинку може бути невигідним через збільшений рівень електромагнітного випромінювання. Залізобетонна конструкція перешкоджає проходженню електромагнітних хвиль, які циркулюють по всій площі квартири, особливо це стосується вищих поверхів.

Чим життя в квартирі вище 7-го поверху загрожує здоров'ю

Люди, що проживають вище сьомого поверху, за медичною статистикою, частіше хворіють. Зафіксовано випадки мігрені та депресивного розладу. Лікарі також вказують на негативний вплив вібрацій, які характерні для верхніх поверхів хмарочосів і можуть викликати непередбачувані відчуття тривоги.

Екологи стверджують, що повітря вище сьомого поверху є забрудненим через концентрацію шкідливих речовин, які викидають фабрики та заводи (з висоти 30 метрів і вище). Ці речовини перевищують допустимі норми й можуть бути особливо небезпечними для сімей з маленькими дітьми та людей похилого віку.

Нагадаємо, що поповнить колекцію шкідливих для здоров'я речей, а в цьому випадку страв, особливий суп, який є улюбленцем багатьох. Відома його назва.