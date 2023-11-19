Никогда не покупайте квартиру выше 7-го этажа — чем опасна
Американские ученые провели исследование и обнаружили, что жить выше седьмого этажа очень вредно. Они привели ряд доказательств, почему это представляет угрозу здоровью.
Об этом сообщает ТСН.ua.
Почему высокие этажи опасны для проживания
Американские ученые определили, что оптимальные для жизни квартиры расположены между 1 и 7 этажами. Следующие этажи могут быть опасны из-за уменьшения магнитного поля Земли с высотой, что может приводить к увеличенной нагрузке на сердечно-сосудистую, иммунную и нервную системы.
Также жизнь выше седьмого этажа в многоквартирном доме может быть невыгодной из-за увеличенного уровня электромагнитного излучения. Железобетонная конструкция препятствует прохождению электромагнитных волн, циркулирующих по всей площади квартиры, особенно это касается более высоких этажей.
Чем жизнь в квартире выше 7-го этажа угрожает здоровью
Люди, проживающие выше седьмого этажа, по медицинской статистике чаще болеют. Зафиксированы случаи мигрени и депрессивного расстройства. Врачи также указывают на негативное влияние вибраций, характерных для верхних этажей небоскребов и могут вызвать непредсказуемые ощущения тревоги.
Экологи утверждают, что воздух выше седьмого этажа загрязнен из-за концентрации вредных веществ, которые выбрасывают фабрики и заводы (с высоты 30 метров и выше). Эти вещества превышают допустимые нормы и могут быть особенно опасными для семей с маленькими детьми и пожилых людей.
Напомним, что пополнит коллекцию вредных для здоровья вещей, а в этом случае блюд, особый суп, являющийся любимцем многих. Известно его название.
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