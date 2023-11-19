Никогда не покупайте квартиру выше 7-го этажа — чем опасна

Пара любуется видом из окна многоэтажки. Фото: freepik.com

Американские ученые провели исследование и обнаружили, что жить выше седьмого этажа очень вредно. Они привели ряд доказательств, почему это представляет угрозу здоровью.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Читайте также:

Почему высокие этажи опасны для проживания

Американские ученые определили, что оптимальные для жизни квартиры расположены между 1 и 7 этажами. Следующие этажи могут быть опасны из-за уменьшения магнитного поля Земли с высотой, что может приводить к увеличенной нагрузке на сердечно-сосудистую, иммунную и нервную системы.

Также жизнь выше седьмого этажа в многоквартирном доме может быть невыгодной из-за увеличенного уровня электромагнитного излучения. Железобетонная конструкция препятствует прохождению электромагнитных волн, циркулирующих по всей площади квартиры, особенно это касается более высоких этажей.

Чем жизнь в квартире выше 7-го этажа угрожает здоровью

Люди, проживающие выше седьмого этажа, по медицинской статистике чаще болеют. Зафиксированы случаи мигрени и депрессивного расстройства. Врачи также указывают на негативное влияние вибраций, характерных для верхних этажей небоскребов и могут вызвать непредсказуемые ощущения тревоги.

Экологи утверждают, что воздух выше седьмого этажа загрязнен из-за концентрации вредных веществ, которые выбрасывают фабрики и заводы (с высоты 30 метров и выше). Эти вещества превышают допустимые нормы и могут быть особенно опасными для семей с маленькими детьми и пожилых людей.

Напомним, что пополнит коллекцию вредных для здоровья вещей, а в этом случае блюд, особый суп, являющийся любимцем многих. Известно его название.