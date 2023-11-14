Новий острів, народжений вулканом біля берегів Японії, показали з космосу

Новий острів утворив підводний вулкан в Японії. Фото: Setsuya Nakada/Asahi Shimbun

Нещодавно ми писали про новий острів, який утворився в Тихому океані біля узбережжя Іводзіми, Японія. Він був народжений безіменним підводним вулканом наприкінці жовтня. А тепер новий масив суші можна побачити з космосу.

Так, неймовірні космічні кадри новонародженого острова були зроблені супутниками Європейського космічного агентства (ESA). Про це повідомляє Live Science.

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Зазначається, що новоутворений масив суші розташований приблизно за 1 кілометр від узбережжя Іводзіми. В останнє ширина нового острову була 100 м, а висота — 20 м.

Однак вчені не спішать давати йому назву, адже він з кожним днем меншає через хвилі, що руйнують його крихку структуру.

Ось так виглядає маленький новий острів на знімках Європейського космічного агентства:

Новий вулканічний острів біля японського острова Іводзіма на супутникових знімках. Фото: ESA/USGS

Нагадаємо, острів виник у результаті виверження підводного вулкана, який став активним 21 жовтня і не затихав упродовж наступних 10 днів.

Фахівці зазначають, що розташований поблизу кратера підводного вулкана, новонароджений острів утворився внаслідок накопичення каменів і викинутого матеріалу з дна океану.

Згідно з Глобальною програмою вулканізму, виверження сталося в жерлі, розташованому приблизно в 1 км від узбережжя Окінахами, на південному боці острова.

Під час польоту 30 жовтня спостерігачі фіксували вибухи кожні кілька хвилин, які викидали темний матеріал приблизно на 20 м над поверхнею океану. Викид із вентиляційного отвору утворив острів чорного кольору, а навколо острова була плаваюча пемза — надзвичайно пориста порода, що утворюється під час вибухових вивержень.

Супутникове зображення, отримане Sentinel-2 2 листопада, показував, що острів мав довжину приблизно 230 м і ширину 200 м:

Супутниковий знімок нового острова поблизу Іводзіми, 2 листопада 2023 рік. Фото: Copernicus EU/Sentinel-2, EO Browser, The Watchers

Супутниковий знімок нового острова поблизу Іводзіми, 2 листопада 2023 рік. Фото: Copernicus EU/Sentinel-2, EO Browser, The Watchers

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