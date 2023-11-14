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Новорожденный вулканический остров у берегов Японии показали из космоса — фото

14 ноября 2023 15:54
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Новый остров, рожденный вулканом у берегов Японии, показали из космоса
Новый остров был созданный подводным вулканом в Японии. Фото: Setsuya Nakada/Asahi Shimbun
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Недавно мы писали о новом острове, который образовался в Тихом океане у побережья Иводзимы, Япония. Он был рожден безымянным подводным вулканом в конце октября. Теперь новый массив суши можно увидеть из космоса.

Так, невероятные космические кадры новорожденного острова были сделаны спутниками Европейского космического агентства (ESA). Об этом сообщает Live Science.

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Отмечается, что новообразованный массив суши расположен примерно в 1 километре от побережья Иводзимы. По последним данным ширина нового острова была 100 м, а высота — 20 м.

Однако ученые не спешат давать ему название, ведь он с каждым днем уменьшается из-за волн, разрушающих его хрупкую структуру.

Вот так выглядит маленький новый остров на снимках Европейского космического агентства:

 

Новый остров, рожденный вулканом у берегов Японии, показали из космоса
Новый вулканический остров у японского острова Иводзима на спутниковых снимках. Фото: ESA/USGS

Напомним, остров возник в результате извержения подводного вулкана, который стал активным 21 октября и не затихал в течение следующих 10 дней.

Специалисты отмечают, что расположенный вблизи кратера подводного вулкана новорожденный остров образовался вследствие накопления камней и выброшенного материала со дна океана.

Согласно Глобальной программе вулканизма, извержение произошло в жерле, расположенном примерно в 1 км от побережья Окинахамы, на южной стороне острова.

Во время полета 30 октября наблюдатели фиксировали взрывы каждые несколько минут, которые выбрасывали темный материал примерно на 20 м над поверхностью океана. Выброс из вентиляционного отверстия образовал остров черного цвета, а вокруг острова была плавающая пемза — чрезвычайно пористая порода, образующаяся во время взрывных извержений.

Спутниковое изображение, полученное Sentinel-2 2 ноября, показывало, что остров имел длину примерно 230 м и ширину 200 м:

 

Как выглядит новый остров у берегов Японии, образован подводным вулканом
Спутниковый снимок нового острова вблизи Иводзимы, 2 ноября 2023 года. Фото: Copernicus EU/Sentinel-2, EO Browser, The Watchers
Спутниковый снимок нового острова близ Иводзимы, образовавшийся через подводный вулкан
Спутниковый снимок нового острова вблизи Иводзимы, 2 ноября 2023 года. Фото: Copernicus EU/Sentinel-2, EO Browser, The Watchers

Ранее мы писали, что на острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, в сеть выложили невероятные кадры природного разрушительного явления.

Напомним, мы рассказывали, что ученые нашли континент, пропавший с Земли 155 миллионов лет назад.

Также мы сообщали, что исследователи обнаружили древнейшую рукотворную пирамиду в мире, которой 25 тысяч лет. Все это время она маскировалась под гору.

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