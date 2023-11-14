Новый остров, рожденный вулканом у берегов Японии, показали из космоса

Новорожденный вулканический остров у берегов Японии показали из космоса — фото
Недавно мы писали о новом острове, который образовался в Тихом океане у побережья Иводзимы, Япония. Он был рожден безымянным подводным вулканом в конце октября. Теперь новый массив суши можно увидеть из космоса.
Так, невероятные космические кадры новорожденного острова были сделаны спутниками Европейского космического агентства (ESA). Об этом сообщает Live Science.
Отмечается, что новообразованный массив суши расположен примерно в 1 километре от побережья Иводзимы. По последним данным ширина нового острова была 100 м, а высота — 20 м.
Однако ученые не спешат давать ему название, ведь он с каждым днем уменьшается из-за волн, разрушающих его хрупкую структуру.
Вот так выглядит маленький новый остров на снимках Европейского космического агентства:
Напомним, остров возник в результате извержения подводного вулкана, который стал активным 21 октября и не затихал в течение следующих 10 дней.
Специалисты отмечают, что расположенный вблизи кратера подводного вулкана новорожденный остров образовался вследствие накопления камней и выброшенного материала со дна океана.
Согласно Глобальной программе вулканизма, извержение произошло в жерле, расположенном примерно в 1 км от побережья Окинахамы, на южной стороне острова.
Во время полета 30 октября наблюдатели фиксировали взрывы каждые несколько минут, которые выбрасывали темный материал примерно на 20 м над поверхностью океана. Выброс из вентиляционного отверстия образовал остров черного цвета, а вокруг острова была плавающая пемза — чрезвычайно пористая порода, образующаяся во время взрывных извержений.
Спутниковое изображение, полученное Sentinel-2 2 ноября, показывало, что остров имел длину примерно 230 м и ширину 200 м:
Ранее мы писали, что на острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, в сеть выложили невероятные кадры природного разрушительного явления.
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