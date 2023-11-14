Арахнофобам на замітку — в Австралії нарахували ще 48 нових видів павуків

Екземпляр червоного павука Latrodectus hasseltii. Фото: Jeff Wright

Місце, яке точно не підходить арахнофобам для комфортного та спокійного життя, — Австралія. За попередніми підрахунками вчених, у цій країні налічується понад 3,5 тисячі видів павуків, при цьому від 7 до 15 тисяч видів очікують класифікації.

У нещодавній науковій праці, опублікованій у Zootaxa, дослідники з Музею Квінсленда описали ще 48 нових видів наземних павуків-мисливців з сімейства Miturgidae. Про це пише IFLScience.

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Як заявив провідний автор дослідження, доктор арахнолог Роберт Рейвен, він не передбачав, що вдасться описати таку кількість видів, тож для усієї команди це була приємна несподіванка.

"Я був здивований тим, скільки видів описано в цій статті. Я знав, що їх багато, але кількість була набагато більшою, ніж я передбачав", — сказав він.

Варто зауважити, що це велика та кропітка праця, фахівці витратили десятиліття, щоб класифікувати та описати 48 нових павуків, які є представниками п’яти різних родів з сімейства Miturgidae:

Miturgopelma;

Knotodo;

Xeromiturga;

Miturgiella;

Xistera.

Сімейство Miturgidae можна зустріти в сухих місцях проживання по всій Австралії, особливо в евкаліптових лісах, густих заростях акації бриголоу та пустелі.

Рейвен описав їх як "нічних і надшвидких" з довжиною тіла до 10 міліметрів. Ці малесенькі павучки не плетуть павутину, а використовують "наземне полювання" — шукають здобич на землі.

Павук Miturgopelma rangerstaceyae. Фото: Queensland Museum

З ідентифікацією нових видів постало завдання дати всім імена. У цьому випадку команда вирішила вшанувати кількох відомих імен у спільноті арахнологів, включаючи колишню ведучу австралійського телешоу Totally Wild, рейнджерку Стейсі Томсон (Miturgopelma rangerstaceyae).

Серед тих, кого вшанували, були також німецький біолог Барбара Бер (M. baehrae), яка описала більше австралійських видів павуків, ніж будь-хто інший у цьому столітті, та фотограф і арахнолог Кейтлін Хендерсон, яка сама зібрала зразок M. caitlinae, виду що тепер носить її ім'я.

Вид павука Miturgopelma caitlinae був названий на честь арахнолога Кейтлін Хендерсон. Фото: Queensland Museum

Повний список 48 нових видів наземних павуків-мисливців виглядає наступним чином:

Miturgopelma alanyeni

Miturgopelma archeri

Miturgopelma baehrae

Miturgopelma bandalup

Miturgopelmabiancahilleryae

Miturgopelma bogantungan

Miturgopelma brachychiton

Miturgopelma brevirostra

Miturgopelma buckaringa

Miturgopelma bungabiddy

Miturgopelma caitlinae

Miturgopelma calperum

Miturgopelma couperi

Miturgopelma culgoa

Miturgopelma echidna

Miturgopelma echinoides

Miturgopelma harveyi

Miturgopelma hebronae

Miturgopelma kinchega

Miturgopelma maningrida

Miturgopelma minderoo

Miturgopelma oakleigh

Miturgopelma paruwi

Miturgopelma rangerstaceyae

Miturgopelma rar

Miturgopelma rixi

Miturgopelma sieda

Miturgopelma spinisternis

Miturgopelma watarrka

Miturgopelma woz

Miturgopelma yarmina

Knotodo coolgardie

Knotodo eneabba

Knotodo muckera

Knotodo narelleae

Knotodo nullarbor

Knotodo shoadi

Knotodo toolinna

Xeromiturga gumbardo

Xeromiturga bidgemia

Xeromiturga mardathuna

Xeromiturga pilbara

Miturgiella vulgaris

Xistera auriphila

Xistera barlee

Xistera coventryi

Xistera jandateae

Xistera serpentine

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