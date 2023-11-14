Арахнофобам на замітку — в Австралії нарахували ще 48 нових видів павуків

Попередження арахнофобам — в Австралії з'явилося ще 48 нових видів павуків
Місце, яке точно не підходить арахнофобам для комфортного та спокійного життя, — Австралія. За попередніми підрахунками вчених, у цій країні налічується понад 3,5 тисячі видів павуків, при цьому від 7 до 15 тисяч видів очікують класифікації.
У нещодавній науковій праці, опублікованій у Zootaxa, дослідники з Музею Квінсленда описали ще 48 нових видів наземних павуків-мисливців з сімейства Miturgidae. Про це пише IFLScience.
Як заявив провідний автор дослідження, доктор арахнолог Роберт Рейвен, він не передбачав, що вдасться описати таку кількість видів, тож для усієї команди це була приємна несподіванка.
"Я був здивований тим, скільки видів описано в цій статті. Я знав, що їх багато, але кількість була набагато більшою, ніж я передбачав", — сказав він.
Варто зауважити, що це велика та кропітка праця, фахівці витратили десятиліття, щоб класифікувати та описати 48 нових павуків, які є представниками п’яти різних родів з сімейства Miturgidae:
- Miturgopelma;
- Knotodo;
- Xeromiturga;
- Miturgiella;
- Xistera.
Сімейство Miturgidae можна зустріти в сухих місцях проживання по всій Австралії, особливо в евкаліптових лісах, густих заростях акації бриголоу та пустелі.
Рейвен описав їх як "нічних і надшвидких" з довжиною тіла до 10 міліметрів. Ці малесенькі павучки не плетуть павутину, а використовують "наземне полювання" — шукають здобич на землі.
З ідентифікацією нових видів постало завдання дати всім імена. У цьому випадку команда вирішила вшанувати кількох відомих імен у спільноті арахнологів, включаючи колишню ведучу австралійського телешоу Totally Wild, рейнджерку Стейсі Томсон (Miturgopelma rangerstaceyae).
Серед тих, кого вшанували, були також німецький біолог Барбара Бер (M. baehrae), яка описала більше австралійських видів павуків, ніж будь-хто інший у цьому столітті, та фотограф і арахнолог Кейтлін Хендерсон, яка сама зібрала зразок M. caitlinae, виду що тепер носить її ім'я.
Повний список 48 нових видів наземних павуків-мисливців виглядає наступним чином:
- Miturgopelma alanyeni
- Miturgopelma archeri
- Miturgopelma baehrae
- Miturgopelma bandalup
- Miturgopelmabiancahilleryae
- Miturgopelma bogantungan
- Miturgopelma brachychiton
- Miturgopelma brevirostra
- Miturgopelma buckaringa
- Miturgopelma bungabiddy
- Miturgopelma caitlinae
- Miturgopelma calperum
- Miturgopelma couperi
- Miturgopelma culgoa
- Miturgopelma echidna
- Miturgopelma echinoides
- Miturgopelma harveyi
- Miturgopelma hebronae
- Miturgopelma kinchega
- Miturgopelma maningrida
- Miturgopelma minderoo
- Miturgopelma oakleigh
- Miturgopelma paruwi
- Miturgopelma rangerstaceyae
- Miturgopelma rar
- Miturgopelma rixi
- Miturgopelma sieda
- Miturgopelma spinisternis
- Miturgopelma watarrka
- Miturgopelma woz
- Miturgopelma yarmina
- Knotodo coolgardie
- Knotodo eneabba
- Knotodo muckera
- Knotodo narelleae
- Knotodo nullarbor
- Knotodo shoadi
- Knotodo toolinna
- Xeromiturga gumbardo
- Xeromiturga bidgemia
- Xeromiturga mardathuna
- Xeromiturga pilbara
- Miturgiella vulgaris
- Xistera auriphila
- Xistera barlee
- Xistera coventryi
- Xistera jandateae
- Xistera serpentine
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