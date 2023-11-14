Арахнофобам на заметку — в Австралии насчитали еще 48 новых видов пауков

Экземпляр красного паука Latrodectus hasseltii. Фото: Jeff Wright

Место, которое точно не подходит арахнофобам для комфортной и спокойной жизни — Австралия. По предварительным подсчетам ученых, в этой стране насчитывается более 3,5 тысяч видов пауков, при этом от 7 до 15 тысяч видов ожидают классификации.

В недавнем научном труде, опубликованном в Zootaxa, исследователи из Музея Квинсленда описали еще 48 новых видов наземных пауков-охотников из семейства Miturgidae. Об этом пишет IFLScience.

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Как заявил ведущий автор исследования, доктор арахнолог Роберт Рейвен, он не предполагал, что удастся описать такое количество видов, так что для всей команды это была приятная неожиданность.

"Я был удивлен тем, сколько видов описано в этой статье. Я знал, что их много, но количество было намного больше, чем я предполагал", — сказал он.

Стоит заметить, что это большой и кропотливый труд, специалисты потратили десятилетие, чтобы классифицировать и описать 48 новых пауков, являющихся представителями пяти разных родов из семейства Miturgidae:

Miturgopelma;

Knotodo;

Xeromiturga;

Miturgiella;

Xistera.

Семейство Miturgidae можно встретить в сухих местах обитания по всей Австралии, особенно в эвкалиптовых лесах, густых зарослях акации бриголоу и пустыне.

Рейвен описал их как "ночных и сверхбыстрых", с длиной тела до 10 миллиметров. Эти крошечные паучки не плетут паутину, а используют "наземную охоту" — ищут добычу на земле.

Паук Miturgopelma rangerstaceyae. Фото: Queensland Museum

С идентификацией новых видов встала задача дать всем имена. В этом случае команда решила отметить несколько известных имен в сообществе арахнологов, включая бывшую ведущую австралийского телешоу Totally Wild, рейнджерку Стейси Томсон (Miturgopelma rangerstaceyae).

Среди тех, кого почтили, были также немецкий биолог Барбара Бер (M. baehrae), описавшая больше австралийских видов пауков, чем кто-либо другой в этом веке, и фотограф и арахнолог Кейтлин Хендерсон, сама собравшая образец M. caitlinae, вида, что теперь носит ее имя.

Вид паука Miturgopelma caitlinae был назван в честь арахнолога Кейтлин Хендерсон. Фото: Queensland Museum

Полный список 48 новых видов наземных пауков-охотников выглядит следующим образом:

Miturgopelma alanyeni

Miturgopelma archeri

Miturgopelma baehrae

Miturgopelma bandalup

Miturgopelmabiancahilleryae

Miturgopelma bogantungan

Miturgopelma brachychiton

Miturgopelma brevirostra

Miturgopelma buckaringa

Miturgopelma bungabiddy

Miturgopelma caitlinae

Miturgopelma calperum

Miturgopelma couperi

Miturgopelma culgoa

Miturgopelma echidna

Miturgopelma echinoides

Miturgopelma harveyi

Miturgopelma hebronae

Miturgopelma kinchega

Miturgopelma maningrida

Miturgopelma minderoo

Митургопельма оаклеих

Miturgopelma paruwi

Miturgopelma rangerstaceyae

Miturgopelma rar

Miturgopelma rixi

Miturgopelma sieda

Miturgopelma spinisternis

Miturgopelma watarrka

Miturgopelma woz

Митургопельма Ярмина

Knotodo coolgardie

Knotodo eneabba

Knotodo muckera

Knotodo нарелей

Knotodo nullarbor

Knotodo shoadi

Knotodo toolinna

Xeromiturga gumbardo

Xeromiturga bidgemia

Xeromiturga mardathuna

Xeromiturga pilbara

Miturgiella vulgaris

Xistera auriphila

Xistera barlee

Xistera coventryi

Xistera jandateae

Xistera serpentine

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