Арахнофобам на заметку — в Австралии насчитали еще 48 новых видов пауков

Предупреждение арахнофобам — в Австралии появилось еще 48 новых видов пауков
Место, которое точно не подходит арахнофобам для комфортной и спокойной жизни — Австралия. По предварительным подсчетам ученых, в этой стране насчитывается более 3,5 тысяч видов пауков, при этом от 7 до 15 тысяч видов ожидают классификации.
В недавнем научном труде, опубликованном в Zootaxa, исследователи из Музея Квинсленда описали еще 48 новых видов наземных пауков-охотников из семейства Miturgidae. Об этом пишет IFLScience.
Как заявил ведущий автор исследования, доктор арахнолог Роберт Рейвен, он не предполагал, что удастся описать такое количество видов, так что для всей команды это была приятная неожиданность.
"Я был удивлен тем, сколько видов описано в этой статье. Я знал, что их много, но количество было намного больше, чем я предполагал", — сказал он.
Стоит заметить, что это большой и кропотливый труд, специалисты потратили десятилетие, чтобы классифицировать и описать 48 новых пауков, являющихся представителями пяти разных родов из семейства Miturgidae:
- Miturgopelma;
- Knotodo;
- Xeromiturga;
- Miturgiella;
- Xistera.
Семейство Miturgidae можно встретить в сухих местах обитания по всей Австралии, особенно в эвкалиптовых лесах, густых зарослях акации бриголоу и пустыне.
Рейвен описал их как "ночных и сверхбыстрых", с длиной тела до 10 миллиметров. Эти крошечные паучки не плетут паутину, а используют "наземную охоту" — ищут добычу на земле.
С идентификацией новых видов встала задача дать всем имена. В этом случае команда решила отметить несколько известных имен в сообществе арахнологов, включая бывшую ведущую австралийского телешоу Totally Wild, рейнджерку Стейси Томсон (Miturgopelma rangerstaceyae).
Среди тех, кого почтили, были также немецкий биолог Барбара Бер (M. baehrae), описавшая больше австралийских видов пауков, чем кто-либо другой в этом веке, и фотограф и арахнолог Кейтлин Хендерсон, сама собравшая образец M. caitlinae, вида, что теперь носит ее имя.
Полный список 48 новых видов наземных пауков-охотников выглядит следующим образом:
- Miturgopelma alanyeni
- Miturgopelma archeri
- Miturgopelma baehrae
- Miturgopelma bandalup
- Miturgopelmabiancahilleryae
- Miturgopelma bogantungan
- Miturgopelma brachychiton
- Miturgopelma brevirostra
- Miturgopelma buckaringa
- Miturgopelma bungabiddy
- Miturgopelma caitlinae
- Miturgopelma calperum
- Miturgopelma couperi
- Miturgopelma culgoa
- Miturgopelma echidna
- Miturgopelma echinoides
- Miturgopelma harveyi
- Miturgopelma hebronae
- Miturgopelma kinchega
- Miturgopelma maningrida
- Miturgopelma minderoo
- Митургопельма оаклеих
- Miturgopelma paruwi
- Miturgopelma rangerstaceyae
- Miturgopelma rar
- Miturgopelma rixi
- Miturgopelma sieda
- Miturgopelma spinisternis
- Miturgopelma watarrka
- Miturgopelma woz
- Митургопельма Ярмина
- Knotodo coolgardie
- Knotodo eneabba
- Knotodo muckera
- Knotodo нарелей
- Knotodo nullarbor
- Knotodo shoadi
- Knotodo toolinna
- Xeromiturga gumbardo
- Xeromiturga bidgemia
- Xeromiturga mardathuna
- Xeromiturga pilbara
- Miturgiella vulgaris
- Xistera auriphila
- Xistera barlee
- Xistera coventryi
- Xistera jandateae
- Xistera serpentine
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