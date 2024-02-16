OpenAI Sora — нейромережа, що створює відео, які складно відрізнити від справжніх

Картину від ОpenAI Sora. Фото: скриншот

OpenAI представила нову нейромережу під назвою Sora. Це — нейромережа, що вміє створювати цілі відео, які складно відрізнити від справжніх. Її називають новим етапом у розвитку штучного інтелекту.

Про це у четвер, 15 лютого, йдеться на сайті OpenAI.

Що таке OpenAI Sora

Sora — це дифузійна модель, яка здатна "створювати складні сцени з кількома персонажами, певними типами руху та точними деталями об'єкта та фону".

Розробники зазначають, що модель вміє розуміти підказки та знає, як поводяться різні об'єкти у фізичному світі.

Sora генерує ціле відео відразу, а не покадрово. Це допомагає уникнути того, що було проблемою при використанні інших підходів — зміни об'єкта під час руху або переміщення камери.

Поки вона на стадії розробки, і OpenAI поки не планує робити її широкодоступною. Зокрема, через побоювання щодо безпеки.

Зараз компанія, крім іншого, працює над ідеями щодо скорочення можливостей створення контенту, що розпалює ненависть, а також чіткого маркування відео, згенерованого ШІ.

Проте вже зараз OpenAI дає доступ до Sora низки художників, дизайнерів та режисерів, щоб отримати відгуки про те, як просувати модель, щоб вона була найкориснішою для творчості.

Нагадаємо, раніше ми писали, що штучний інтелект продовжує дивувати людство своїми можливостями. Нейромережа здатна мислити, як відомі митці, та відтворювати їхні картини, а також створювати зображення з альтернативної реальності. А ще за допомогою ШІ можна зануритися в минуле чи навіть створити його собі самим. Як до прикладу, святкування Нового року в Одесі понад століття тому. Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту дізналися, як могли святкувати новий рік одесити у 1920-30 роках.