Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow Представлена OpenAI Sora — нейромережа, що створює відео, які складно відрізнити від справжніх arrow

Представлена OpenAI Sora — нейромережа, що створює відео, які складно відрізнити від справжніх

16 лютого 2024 03:53
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
OpenAI Sora — нейромережа, що створює відео, які складно відрізнити від справжніх
Картину від ОpenAI Sora. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

OpenAI представила нову нейромережу під назвою Sora. Це — нейромережа, що вміє створювати цілі відео, які складно відрізнити від справжніх. Її називають новим етапом у розвитку штучного інтелекту.

Про це у четвер, 15 лютого, йдеться на сайті OpenAI.

Що таке OpenAI Sora

Sora — це дифузійна модель, яка здатна "створювати складні сцени з кількома персонажами, певними типами руху та точними деталями об'єкта та фону".

Розробники зазначають, що модель вміє розуміти підказки та знає, як поводяться різні об'єкти у фізичному світі.

Sora генерує ціле відео відразу, а не покадрово. Це допомагає уникнути того, що було проблемою при використанні інших підходів — зміни об'єкта під час руху або переміщення камери.

Поки вона на стадії розробки, і OpenAI поки не планує робити її широкодоступною. Зокрема, через побоювання щодо безпеки.

Зараз компанія, крім іншого, працює над ідеями щодо скорочення можливостей створення контенту, що розпалює ненависть, а також чіткого маркування відео, згенерованого ШІ.

Проте вже зараз OpenAI дає доступ до Sora низки художників, дизайнерів та режисерів, щоб отримати відгуки про те, як просувати модель, щоб вона була найкориснішою для творчості.

Нагадаємо, раніше ми писали, що штучний інтелект продовжує дивувати людство своїми можливостями. Нейромережа здатна мислити, як відомі митці, та відтворювати їхні картини, а також створювати зображення з альтернативної реальності. А ще за допомогою ШІ можна зануритися в минуле чи навіть створити його собі самим. Як до прикладу, святкування Нового року в Одесі понад століття тому. Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту дізналися, як могли святкувати новий рік одесити у 1920-30 роках. 

штучний інтелект
технології
нейромережа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі