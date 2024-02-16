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Представлена OpenAI Sora — нейросеть, создающая видео, которые сложно отличить от настоящих

16 февраля 2024 03:53
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
OpenAI Sora – нейросеть, создающая видео, которые сложно отличить от настоящих
Картину от ОpenAI Sora. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

OpenAI представила новую нейросеть под названием Sora. Это – нейросеть, умеющая создавать целые видео, которые сложно отличить от настоящих. Ее называют новым этапом в развитии искусственного интеллекта.

Об этом в четверг, 15 февраля, говорится на сайте OpenAI .

Что такое OpenAI Sora

Sora — это диффузная модель, способная "создавать сложные сцены с несколькими персонажами, определенными типами движения и точными деталями объекта и фона".

Разработчики отмечают, что модель умеет понимать подсказки и знает, как ведут себя разные объекты в физическом мире.

Sora генерирует целое видео сразу, а не покадрово. Это помогает избежать того, что было проблемой при использовании других подходов — изменения объекта во время движения или перемещения камеры.

Пока она на стадии разработки и OpenAI пока не планирует делать ее широкодоступной. В частности, из-за опасений относительно безопасности.

Сейчас компания, кроме прочего, работает над идеями по сокращению возможностей создания разжигающего ненависть контента, а также четкой маркировки видео, сгенерированного ИИ.

Однако уже сейчас OpenAI дает доступ к Sora ряду художников, дизайнеров и режиссеров, чтобы получить отзывы о том, как продвигать модель, чтобы она была наиболее полезной для творчества.

Напомним, ранее мы писали, что искусственный интеллект продолжает удивлять человечество своими возможностями. Нейросеть способна мыслить как известные художники и воспроизводить их картины, а также создавать изображения из альтернативной реальности. А еще с помощью ИИ можно погрузиться в прошлое или даже создать его себе самим. Как например, празднование Нового года в Одессе более века назад. Новини.LIVE с помощью искусственного интеллекта узнали, как могли праздновать новый год одесситы в 1920-30 годах.

искусственный интеллект
технологии
нейросеть

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