Навіщо наложниць султана розгодовували до 150 кг — у серіалах цього не покажуть

Дружини султана. Кадр з серіалу "Величне століття. Кьосем"

Яким було життя наложниць в Османській імперії? З екранів нам показують струнких жінок у розкішних сукнях, які впевнено крокують палацами й борються за увагу султана. Але реальна історія була дещо іншою. Одна зі сторінок минулого свідчить, що дівчат у гаремах спеціально розгодовували до 150 кг.

Але для чого і кому це було необхідно? Розповідаємо далі в матеріалі.

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Саме 17 століття в Османській імперії за правління Ібрагіма I Божевільного ознаменувалося дивною практикою. Мати правителя Кесем-султан наказала поставити в гаремі столи з солодощами, а порції рабинь збільшити вдвічі. Кожна наложниця мала важити щонайменше 150 кг.

Ібрагім I та наложниці. Колаж Новини.LIVE

І ні, річ не у тім, що Кесем ненавиділа струнких дівчат. Усе це вона робила заради сина, мріявши про онуків та спадкоємців. Як виявилося худі дівчата зовсім не приваблювали Ібрагіма, а от пишнотілі красуні його зачаровували.

Тож, кожна наложниця, яка хотіла увагу з боку султана, мала їсти, дуже багато їсти. Жінкам у гаремі було заборонено вести активний спосіб життя, вони мали багато відпочивати та ласувати солодким у великих об'ємах.

Наложниці у гаремі. Фото: google.com

Красуня, яка підкорила серце Ібрагіма, стала Шакер Пара. Жінка важила понад 230 кг. Падишах називав її "цукорка" і найбільше любив проводити час саме з нею. І хоч Шакер Пара вдалося підкорити серце султана й стати хасекі (титул законної дружини османського султана), через надмірну вагу вона не змогла подарувати своєму повелителю спадкоємця.

Кадр з серіалу "Величне століття. Кьосем"

Але Ібрагім мав від інших наложниць вісімнадцяти дітей — дев'ять синів та дев'ять доньок. А первістка й спадкоємця шехзаде Мехмеда йому подарувала українка Хасекі Хадідже Турхан Султан.

Раніше ми розповідали, що відомо про українку Хатідже Турхан, яка правила Османською імперією.