Зачем наложниц султана раскармливали до 150 кг — в сериалах этого не покажут

Заставляли есть и толстеть — зачем наложниц в гаремах раскармливали до 150 кг
Какова была жизнь наложниц в Османской империи? С экранов нам показывают стройных женщин в роскошных платьях, которые уверенно шагают по дворцам и борются за внимание султана. Но реальная история была несколько иной. Одна из страниц прошлого свидетельствует, что девушек в гаремах специально раскармливали до 150 кг.
Но зачем и кому это было нужно? Рассказываем далее в материале.
Именно 17 век в Османской империи во время правления Ибрагима I Безумного ознаменовался странной практикой. Мать правителя Кесем-султан приказала поставить в гареме столы со сладостями, а порции рабынь увеличить вдвое. Каждая наложница должна была весить не менее 150 кг.
И нет, дело не в том, что Кесем ненавидела стройных девушек. Все это она делала ради сына, мечтая о внуках и наследниках. Как оказалось худые девушки совсем не привлекали Ибрагима, а вот пышнотелые красавицы его очаровывали.
Так что каждая наложница, которая хотела внимания со стороны султана, должна была есть, очень много есть. Женщинам в гареме было запрещено вести активный образ жизни, они должны были много отдыхать и лакомиться сладким в больших объемах.
Красавица, покорившая сердце Ибрагима, стала Шакер Пара. Женщина весила более 230 кг. Падишах называл ее "сахарок" и больше всего любил проводить время именно с ней. И хотя Шакер Пара удалось покорить сердце султана и стать хасеки (титул законной жены османского султана), из-за чрезмерного веса она не смогла подарить своему повелителю наследника.
Но у Ибрагима от других наложниц было восемнадцать детей — девять сыновей и девять дочерей. А первенца и наследника шехзаде Мехмеда ему подарила украинка Хасеки Хадидже Турхан Султан.
Ранее мы рассказывали, что известно об украинке Хатидже Турхан, которая правила Османской империей.
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