Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Наука arrow Заставляли есть и толстеть — зачем наложниц в гаремах раскармливали до 150 кг arrow

Заставляли есть и толстеть — зачем наложниц в гаремах раскармливали до 150 кг

14 мая 2024 19:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Зачем наложниц султана раскармливали до 150 кг — в сериалах этого не покажут
Жены султана. Кадр из сериала "Великий век. Кьосем"
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Какова была жизнь наложниц в Османской империи? С экранов нам показывают стройных женщин в роскошных платьях, которые уверенно шагают по дворцам и борются за внимание султана. Но реальная история была несколько иной. Одна из страниц прошлого свидетельствует, что девушек в гаремах специально раскармливали до 150 кг.

Но зачем и кому это было нужно? Рассказываем далее в материале.

Читайте также:

Именно 17 век в Османской империи во время правления Ибрагима I Безумного ознаменовался странной практикой. Мать правителя Кесем-султан приказала поставить в гареме столы со сладостями, а порции рабынь увеличить вдвое. Каждая наложница должна была весить не менее 150 кг.

Заставляли есть и толстеть – зачем наложниц в гаремах разкармливали до 150 кг.
Ибрагим I и наложници. Коллаж Новини.LIVE

И нет, дело не в том, что Кесем ненавидела стройных девушек. Все это она делала ради сына, мечтая о внуках и наследниках. Как оказалось худые девушки совсем не привлекали Ибрагима, а вот пышнотелые красавицы его очаровывали.

Так что каждая наложница, которая хотела внимания со стороны султана, должна была есть, очень много есть. Женщинам в гареме было запрещено вести активный образ жизни, они должны были много отдыхать и лакомиться сладким в больших объемах.

Зачем наложниц султана разкармливали до 150 кг – в сериалах этого не покажут
Наложница в гареме. Фото: google.com

Красавица, покорившая сердце Ибрагима, стала Шакер Пара. Женщина весила более 230 кг. Падишах называл ее "сахарок" и больше всего любил проводить время именно с ней. И хотя Шакер Пара удалось покорить сердце султана и стать хасеки (титул законной жены османского султана), из-за чрезмерного веса она не смогла подарить своему повелителю наследника.

Зачем в Османской империи наложниц султана разкармливали до 150 кг и кто был самый полный хасек в истории гарема
Кадр из сериала "Великий век. Кесем"

Но у Ибрагима от других наложниц было восемнадцать детей — девять сыновей и девять дочерей. А первенца и наследника шехзаде Мехмеда ему подарила украинка Хасеки Хадидже Турхан Султан.

Ранее мы рассказывали, что известно об украинке Хатидже Турхан, которая правила Османской империей.

Турция
история
лишний вес
султан
наложницы
гарем

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников