Революція в енергетиці — ядерні алмази стали новим джерелом енергії для смартфона

Заряджання телефону. Ілюстративне фото: google.com

Вчені перетворили ядерні відходи на алмази, які можуть бути батареями для мобільних телефонів. Вони можуть стати довговічним джерелом енергії.

Про це повідомляє IFLScience.

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Близько семи років тому дослідники з Бристольського університету представили прототип батареї, створеної шляхом перетворення ядерних відходів на алмази. Такий винахід є довговічним джерелом енергії.

Ключовий аспект у такому винаході — це вуглець-14, складний радіоактивний ізотоп з періодом напіврозпаду більше 5700 років. Метод Arkenlight включає в себе нагрівання радіоактивного вуглецю, перетворення його у газ та конденсацію у штучні алмази. Ці алмази виступають як стійке джерело електроенергії, оскільки вуглець-14 розпадається на азот-14, виштовхуючи електрони.

Початкові використання технології Arkenlight спрямовані на невеликі сценарії, такі як зонди для вивчення зовнішньої Сонячної системи або моніторинг устаткування в віддалених і складних місцях. Їхній обмежений вихідний струм робить їх практичними для ситуацій, де важливіше тривале джерело енергії, ніж термінові потреби. Компанія Arkenlight, що виникла завдяки цьому прориву, виявила своє використання в екстремальних умовах, таких як моніторинг обладнання на вулканах і глибоководних областях, навіть пропонуючи їх використання для зберігання ядерних відходів.

Критика нового винаходу

За інформацією NDB, відбувається використання мікроалмазів навколо джерел випромінювання для розсіювання тепла. Йдеться про декілька радіоізотопів, що мають на меті підвищити ефективність і практичність алмазних батарей NDB.

Проте критика існує під час розгляду заяв NDB про заміну літій-іонних акумуляторів в автомобілях і смартфонах. Довговічність джерел живлення з ізотопів з довгим періодом напіврозпаду, таких як вуглець-14, викликає сумніви щодо їхньої придатності для високопотужних пристроїв.

"Батарея не розрядиться протягом усього терміну служби пристрою", — зазначили в NDB.

Також існує тривога щодо конкурентоспроможності щодо цін та можливостей масштабного впровадження.

Ідея отримання вічної енергії від алмазів з ядерних відходів привертає увагу, проте практичні виклики і залишені без відповідей питання викликають сумніви. З розширенням меж енергетичних інновацій цих компаній тільки час визначить справжній вплив і доцільність алмазних батарей у прагненні до сталого майбутнього.

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