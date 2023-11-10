Революция в энергетике — ядерные алмазы стали новым источником энергии для смартфона
Ученые превратили ядерные отходы в алмазы, которые могут служить батареями для мобильных телефонов. Они могут стать долговечным источником энергии.
Об этом сообщает IFLScience.
Батерея для смартфона из ядерных отходов
Около семи лет назад исследователи из Бристольского университета представили прототип батареи, созданной путем превращения ядерных отходов в алмазы. Такое изобретение является долговечным источником энергии.
Ключевой аспект в изобретении — это углерод-14, сложный радиоактивный изотоп с периодом полураспада более 5700 лет. Метод Arkenlight включает в себя нагрев радиоактивного углерода, превращение его в газ и конденсацию в искусственные алмазы. Эти алмазы выступают как устойчивый источник электроэнергии, поскольку углерод-14 распадается на азот-14, выталкивая электроны.
Первоначальное использование технологии Arkenlight направлено на небольшие сценарии, такие как зонды для изучения внешней Солнечной системы или мониторинг оборудования в отдаленных и сложных местах. Их ограниченный выходной ток делает их практическими для ситуаций, где важнее продолжительный источник энергии, чем срочные потребности. Компания Arkenlight, возникшая благодаря этому прорыву, обнаружила свое использование в экстремальных условиях, таких как мониторинг оборудования на вулканах и глубоководных областях даже предлагая их использование для хранения ядерных отходов.
Критика нового изобретения
По информации NDB, происходит использование микроалмазов вокруг источников излучения для рассеяния тепла. Речь идет о нескольких радиоизотопах, направленных на повышение эффективности и практичности алмазных батарей NDB.
Однако критика существует при рассмотрении заявлений NDB о замене литий-ионных аккумуляторов в автомобилях и смартфонах. Долговечность источников питания из изотопов с длительным периодом полураспада, таких как углерод-14, вызывает сомнения в их пригодности для высокомощных устройств.
"Батарея не разрядится в течение всего срока службы устройства", — отметили в NDB.
Также существует тревога относительно конкурентоспособности цен и возможностей масштабного внедрения.
Идея получения вечной энергии от алмазов из ядерных отходов привлекает внимание, однако практические вызовы и оставленные без ответов вопросы вызывают сомнения. С расширением границ энергетических инноваций этих компаний только время определит подлинное влияние и целесообразность алмазных батарей в стремлении к устойчивому будущему.
Напомним, Искусственный интеллект научился делать киноленты на основе нанесенных сценариев. Так, в сети был выложен трейлер фильма The Outworld, который был создан нейросетью.
Читайте Новини.LIVE!