Революция в энергетике — ядерные алмазы стали новым источником энергии для смартфона

Зарядка телефона. Иллюстративное фото: google.com

Ученые превратили ядерные отходы в алмазы, которые могут служить батареями для мобильных телефонов. Они могут стать долговечным источником энергии.

Об этом сообщает IFLScience.

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Около семи лет назад исследователи из Бристольского университета представили прототип батареи, созданной путем превращения ядерных отходов в алмазы. Такое изобретение является долговечным источником энергии.

Ключевой аспект в изобретении — это углерод-14, сложный радиоактивный изотоп с периодом полураспада более 5700 лет. Метод Arkenlight включает в себя нагрев радиоактивного углерода, превращение его в газ и конденсацию в искусственные алмазы. Эти алмазы выступают как устойчивый источник электроэнергии, поскольку углерод-14 распадается на азот-14, выталкивая электроны.

Первоначальное использование технологии Arkenlight направлено на небольшие сценарии, такие как зонды для изучения внешней Солнечной системы или мониторинг оборудования в отдаленных и сложных местах. Их ограниченный выходной ток делает их практическими для ситуаций, где важнее продолжительный источник энергии, чем срочные потребности. Компания Arkenlight, возникшая благодаря этому прорыву, обнаружила свое использование в экстремальных условиях, таких как мониторинг оборудования на вулканах и глубоководных областях даже предлагая их использование для хранения ядерных отходов.

Критика нового изобретения

По информации NDB, происходит использование микроалмазов вокруг источников излучения для рассеяния тепла. Речь идет о нескольких радиоизотопах, направленных на повышение эффективности и практичности алмазных батарей NDB.

Однако критика существует при рассмотрении заявлений NDB о замене литий-ионных аккумуляторов в автомобилях и смартфонах. Долговечность источников питания из изотопов с длительным периодом полураспада, таких как углерод-14, вызывает сомнения в их пригодности для высокомощных устройств.

"Батарея не разрядится в течение всего срока службы устройства", — отметили в NDB.

Также существует тревога относительно конкурентоспособности цен и возможностей масштабного внедрения.

Идея получения вечной энергии от алмазов из ядерных отходов привлекает внимание, однако практические вызовы и оставленные без ответов вопросы вызывают сомнения. С расширением границ энергетических инноваций этих компаний только время определит подлинное влияние и целесообразность алмазных батарей в стремлении к устойчивому будущему.

Напомним, Искусственный интеллект научился делать киноленты на основе нанесенных сценариев. Так, в сети был выложен трейлер фильма The Outworld, который был создан нейросетью.