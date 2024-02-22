Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow Рідкісна комета стрімко наближається до Землі — вчені попередили людство arrow

Рідкісна комета стрімко наближається до Землі — вчені попередили людство

22 лютого 2024 19:34
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Людство попередили про наближення до Землі рідкісної комети — що треба знати
Яскрава велика комета у космосі. Зображення: istockphoto.com
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Цієї весни науковці очікують на рідкісну комету з відсутнім хвостом, яка має пролетіти повз Землю. Цей космічний об'єкт не становить загрози для мешканців планети. Проте, він є унікальним і може допомогти вченим прогнозувати космічну погоду, яка безпосередньо впливає на нас.

Деталі розкрили дослідники з Університету Редінга, Велика Британія. Пише видання GB News.

Що відомо про комету? 

Ця комета має назву C/2021 S3 PanSTARRS. Зазвичай комети це яскраві сфери, за якими слідує довгий хвіст. Але, ця виглядає по-іншому, оскільки її хвіст може "відокремитися" під впливом сонячних вітрів. 

Цей космічний об'єкт науковці порівнюють із флюгерами, які здатні вказувати силу та напрямок сонячного вітру. Тож,  вивчення C/2021 S3 PanSTARRS має важливе значення для науки. 

 

Людство попередили про наближення до Землі рідкісної комети — що треба знати
Комета, що пролітає повз Землю. Фото: Фото: Jonathan Green

Як комета допоможе прогнозувати космічну погоду?

Дослідниця, яка очолює даний проєкт, доктор Сара Вотсон стверджує, що вивчення сонячного вітру може допомогти вченим передбачити його та обмежити завдану шкоду.

Адже сонячний вітер містить потоки заряджених частинок від Сонця, деякі з яких мають достатню енергію, щоб пошкодити супутники в космосі й завдати шкоди астронавтам. А коли сонячний вітер досягає магнітосфери Землі, технології зв'язку можуть вийти з ладу. 

Вчені просять допомоги у всіх ентузіастів — що треба робити?

Людей закликають фотографувати комету під час її проходження та відправляти унікальні кадри науковцям з Університету Редінга, які її досліджують. 

Знімки комети дозволять дослідницькій групі записати дані щодо умов сонячного вітру. Якщо хвіст відокремлюється від комети або здається, що він от-от відірветься, команда може визначити, що поблизу спостерігалася підвищена активність сонячного вітру.

Поліпшуючи наше розуміння сонячного вітру, вчені також можуть покращити прогнози космічної погоди.

"Нам потрібно багато фотографій комети, щоб створити картину її подорожі через нашу сонячну систему. Це фантастична можливість для астрономів-любителів дістати свої телескопи, зафіксувати справді дивовижний космічний момент і зробити великий внесок у науку", — заявила доктор Сара Вотсон.

 

Рідкісна комета стрімко наближається до Землі — вчені попередили людство
Сонячний вітер може спричинити ефект гофрування на кометі. Зображення: Gerald Rhemann

Коли можна спостерігати за кометою? 

Комету видно з середи, 14 лютого, але астрономам буде легше виявити її найближчими тижнями, оскільки вона буде далі від Сонця і довше залишиться над горизонтом у нічному небі. 

Максимальне зближення із Землею слід очікувати 14 березня 2024 року. Очікується, що її буде видно до кінця березня.

Комету не буде видно неозброєним оком, тому спостерігачам знадобиться невеликий телескоп, до якого вони зможуть прикріпити камеру або фотоапарат з великим об'єктивом, щоб зафіксувати комету. 

Комету буде видно на обох півкулях Землі. C/2021 S3 (PanSTARRS) перебуватиме у 14° над південно-східною частиною горизонту.

Раніше ми писали, що 21 квітня 2024 року до Землі наблизиться гігантська комета Диявола з крижаним вулканом. 

Нагадаємо, ми повідомляли, що вчені заявили про народження нового метеоритного дощу від комети-алкоголіка.

Також ми розповідали, що у метеориті, що впав на Землю, виявили позаземні білки та пил, старші за Сонце. 

космос
наука
комета
вчені
Земля

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

10 лютого 2024

07:32 Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський

Актуальне по темі