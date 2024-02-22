Людство попередили про наближення до Землі рідкісної комети — що треба знати

Яскрава велика комета у космосі. Зображення: istockphoto.com

Цієї весни науковці очікують на рідкісну комету з відсутнім хвостом, яка має пролетіти повз Землю. Цей космічний об'єкт не становить загрози для мешканців планети. Проте, він є унікальним і може допомогти вченим прогнозувати космічну погоду, яка безпосередньо впливає на нас.

Деталі розкрили дослідники з Університету Редінга, Велика Британія. Пише видання GB News.

Що відомо про комету?

Ця комета має назву C/2021 S3 PanSTARRS. Зазвичай комети це яскраві сфери, за якими слідує довгий хвіст. Але, ця виглядає по-іншому, оскільки її хвіст може "відокремитися" під впливом сонячних вітрів.

Цей космічний об'єкт науковці порівнюють із флюгерами, які здатні вказувати силу та напрямок сонячного вітру. Тож, вивчення C/2021 S3 PanSTARRS має важливе значення для науки.

Комета, що пролітає повз Землю. Фото: Фото: Jonathan Green

Як комета допоможе прогнозувати космічну погоду?

Дослідниця, яка очолює даний проєкт, доктор Сара Вотсон стверджує, що вивчення сонячного вітру може допомогти вченим передбачити його та обмежити завдану шкоду.

Адже сонячний вітер містить потоки заряджених частинок від Сонця, деякі з яких мають достатню енергію, щоб пошкодити супутники в космосі й завдати шкоди астронавтам. А коли сонячний вітер досягає магнітосфери Землі, технології зв'язку можуть вийти з ладу.

Вчені просять допомоги у всіх ентузіастів — що треба робити?

Людей закликають фотографувати комету під час її проходження та відправляти унікальні кадри науковцям з Університету Редінга, які її досліджують.

Знімки комети дозволять дослідницькій групі записати дані щодо умов сонячного вітру. Якщо хвіст відокремлюється від комети або здається, що він от-от відірветься, команда може визначити, що поблизу спостерігалася підвищена активність сонячного вітру.

Поліпшуючи наше розуміння сонячного вітру, вчені також можуть покращити прогнози космічної погоди.

"Нам потрібно багато фотографій комети, щоб створити картину її подорожі через нашу сонячну систему. Це фантастична можливість для астрономів-любителів дістати свої телескопи, зафіксувати справді дивовижний космічний момент і зробити великий внесок у науку", — заявила доктор Сара Вотсон.

Сонячний вітер може спричинити ефект гофрування на кометі. Зображення: Gerald Rhemann

Коли можна спостерігати за кометою?

Комету видно з середи, 14 лютого, але астрономам буде легше виявити її найближчими тижнями, оскільки вона буде далі від Сонця і довше залишиться над горизонтом у нічному небі.

Максимальне зближення із Землею слід очікувати 14 березня 2024 року. Очікується, що її буде видно до кінця березня.

Комету не буде видно неозброєним оком, тому спостерігачам знадобиться невеликий телескоп, до якого вони зможуть прикріпити камеру або фотоапарат з великим об'єктивом, щоб зафіксувати комету.

Комету буде видно на обох півкулях Землі. C/2021 S3 (PanSTARRS) перебуватиме у 14° над південно-східною частиною горизонту.

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