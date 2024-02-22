Человечество предупредили о приближении к Земле редкой кометы — что нужно знать

Яркая большая комета в космосе. Изображение: istockphoto.com

Этой весной ученые ожидают редкую комету с отсутствующим хвостом, которая должна пролететь мимо Земли. Этот космический объект не представляет угрозы жителям планеты. Тем не менее, он уникален и может помочь ученым прогнозировать космическую погоду, которая оказывает непосредственное влияние на нас.

Детали раскрыли исследователи из Университета Рединга, Великобритания. Пишет издание GB News.

Что известно о комете?

Эта комета называется C/2021 S3 PanSTARRS. Обычно кометы это яркие сферы, за которыми следует длинный хвост. Но, эта выглядит по-другому, поскольку ее хвост может "отделиться" под влиянием солнечных ветров.

Этот космический объект ученые сравнивают с флюгерами, которые могут указывать силу и направление солнечного ветра. Итак, изучение C/2021 S3 PanSTARRS имеет немаловажное значение для науки.

Комета, пролетающая мимо Земли. Фото: Фото: Jonathan Green

Как комета поможет прогнозировать космическую погоду?

Исследовательница, возглавляющая данный проект, доктор Сара Уотсон утверждает, что изучение солнечного ветра может помочь ученым предусмотреть его и ограничить нанесенный ущерб.

Ведь солнечный ветер содержит потоки заряженных частиц от Солнца, некоторые из которых обладают достаточной энергией, чтобы повредить спутники в космосе и нанести вред астронавтам. А когда солнечный ветер достигает магнитосферы Земли, технологии связи могут выйти из строя.

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Людей призывают фотографировать комету во время ее прохождения и отправлять уникальные кадры исследователям из Университета Рединга.

Снимки кометы позволят исследовательской группе записать данные по условиям солнечного ветра. Если хвост отделяется от кометы или, кажется, что он вот-вот оторвется, команда может определить, что вблизи наблюдалась повышенная активность солнечного ветра.

Усовершенствовав наше понимание солнечного ветра, ученые могут улучшить прогнозы космической погоды.

"Нам нужно много фотографий кометы, чтобы создать картину ее путешествия через нашу солнечную систему. Это фантастическая возможность для астрономов-любителей достать свои телескопы, зафиксировать поистине удивительный космический момент и внести большой вклад в науку", — заявила доктор Сара Уотсон.

Солнечный ветер может вызвать эффект гофрирования на комете. Изображение: Gerald Rhemann

Когда можно наблюдать за кометой?

Комета видна со среды, 14 февраля, но астрономам будет легче обнаружить ее в ближайшие недели, поскольку она будет дальше Солнца и дольше останется над горизонтом в ночном небе.

Максимальное сближение с Землей следует ожидать 14 марта 2024 года. Ожидается, что она будет видна до конца марта.

Комета не будет видна невооруженным глазом, поэтому наблюдателям понадобится небольшой телескоп, к которому они смогут прикрепить камеру или фотоаппарат с большим объективом, чтобы зафиксировать комету.

Комета будет видна на обоих полушариях Земли. C/2021 S3 (PanSTARRS) будет находиться в 14° над юго-восточной частью горизонта.

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