РНК вимерлої істоти та фігура Ейнштейна — які ще сенсаційні відкриття зробили вчені у 2023 році

Церемонія вручення Нобелівських премій. Фото: Forbes

Вченим цього року вдалося зробити неймовірні наукові відкриття. Вони виділили та розшифрували РНК вимерлої істоти і знайшли 13-гранну дзеркальну фігуру — плитку Ейнштейна.

Про це повідомляє Science News.

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Отримання РНК вимерлої тварини

Вчені вперше виділили та розшифрували РНК вимерлої істоти. Крихкі молекули були витягнуті зі збереженого тасманійського тигра, який зберігається в музеї. Дослідники сподіваються, що цей подвиг допоможе спробам повернути вовкоподібну сумчасту тварину, яка вимерла в 1936 році.

Тасманійський тигр. Фото: Science News

Виявлення плитки Ейнштейна

Після понад 50 років пошуків математики нарешті знайшли плитку Ейнштейна. Фігура під назвою "капелюх" дзеркальна і створює нескінченний візерунок, який ніколи не повторюється. Незабаром після цього дослідники виявили "вампіра" Ейнштейна, форму, яка не потребує свого дзеркального відображення, щоб створити нескінченний візерунок. Плитки Ейнштейна та їх унікальний баланс між порядком і безладдям можуть стимулювати нові відкриття в матеріалознавстві.

Плитка Ейнштейна. Фото: Science News

Існування ударних хвиль

Нитки газу, галактик і темної матерії дали перші відчутні докази того, що ударні хвилі пронизують космічну мережу. Нитки створюють ударні хвилі, які катапультують заряджені частинки в магнітні поля павутини та створюють слабке світіння. Це підтверджує існування ударних хвиль. Світіння також забезпечує перший погляд на магнітні поля космічної мережі.

Поява кисню-28

Перша поява кисню-28, надважкої форми елемента, який фізики створили в прискорювачі елементарних частинок, була набагато коротшою, ніж очікували дослідники. Ізотоп розпався майже одразу після утворення, попри те, що його атомне ядро має повні зовнішні оболонки протонів і нейтронів — властивість, яка зазвичай пов’язана з додатковою стабільністю. Нестабільність кисню-28 натякає на те, що щось може бути не так з нашим розумінням сильної ядерної сили, яка зв’язує протони та нейтрони.

Замороження коралів

Дослідники продемонстрували, що дорослі корали можна безпечно швидко заморозити та оживити. Це доводить, що кріоконсервація може бути корисною для збереження коралів. Ключ до запобігання утворенню кристалів льоду та пошкодженню тканин полягає в купанні коралів у жорсткому металевому контейнері, наповненому розчином для зневоднення, перед зануренням їх у рідкий азот. Будь-яка вода, яка залишається в тканинах, твердне так швидко, що не може кристалізуватися та розширюватися.

Нейтронна картографія

Вчені створили нову карту Чумацького Шляху без використання світла. Натомість космічні картографи використовували дані детектора в Антарктиді та ШІ, щоб нанести на площину галактики майже безмасові частинки, які називаються нейронами. Отримане зображення дало приблизне уявлення про те, де в Чумацькому Шляху зародилися перші відомі нейронні високої енергії. З деякими вдосконаленнями цей підхід міг би точно визначити місце їх народження та місця народження інших посилених примарних частинок.

Нейронний Чумацький Шлях. Фото: Science News

Додання Y-хромосоми

Цей рік ознаменував собою завершення пангенома — спроби віднайти кожен елемент ДНК людини. Дослідники додали останню частину Y-хромосому. Пангеном може пролити світло на молекулярні основи фертильності, хвороб серця, хвороби Альцгеймера тощо.

Зірка "з'їдає" планету

Астрономи давно підозрюють, що зірки поглинають планети, але до цього року нікому не вдавалося це довести. Приблизно за 10 тисяч світлових років від Землі схожа на Сонце зірка поглинула планету, яка була приблизно в 10 разів більшою за Юпітер. За кілька днів зірка стала помітно яскравішою та випустила купу газу, що свідчить про те, що вона поглинула іншу зірку. Відносно невелика кількість вивільненої енергії підказала дослідникам, що зірка насправді "з’їла" планету.

Поглинання зіркою планети. Фото: Science News

Нагадаємо, вченим нарешті вдалося зробити справжній прорив у науці, перетворивши людську думку, що виникає у мозку, на текст, що випливає на екрані. Хоча це не перша подібна технологія, яка здатна перекладати мозкові сигнали на слова, це єдина наразі, яка не потребує ані імплантатів у мозку, ані доступу до повноцінного апарату МРТ.

Додамо, космос — це не чарівне місце наповнене яскравими зірками та чудернацькими планетами. Це сувора місцевість, де постійно щось вибухає, врізається одне в одного, зірки-вампіри "висмоктують життя" зі своїх сусідів, чорні діри поглинають газ, пил чи зірки, які опинилися надто близько поруч з ними. А нещодавно дослідники стали свідками чергової жахливої події, що знищила дві планети великих розмірів.