РНК вымершего существа и фигура Эйнштейна — какие сенсационные открытия сделали ученые в 2023 году

Церемония вручения Нобелевских премий. Фото: Forbes

Ученым в этом году удалось совершить невероятные научные открытия. Они выделили и расшифровали РНК вымершего существа и нашли 13-гранную зеркальную фигуру — плитку Эйнштейна.

Об этом сообщает Science News.

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Получение РНК вымершего животного

Ученые впервые выделили и расшифровали РНК вымершего существа. Хрупкие молекулы были извлечены из сохранившегося тасманийского тигра, хранящегося в музее. Исследователи надеются, что этот подвиг поможет попыткам вернуть волковидное сумчатое животное, вымершее в 1936 году.

Тасманийский тигр. Фото: Science News

Обнаружение плитки Эйнштейна

После более чем 50 лет поисков математики наконец-то нашли плитку Эйнштейна. Фигура под названием "шляпа" зеркальная и создает бесконечный узор, который никогда не повторяется. Вскоре после этого исследователи обнаружили "вампира" Эйнштейна, форму, не требующую своего зеркального отражения, чтобы создать бесконечный узор. Плитки Эйнштейна и их уникальный баланс между порядком и беспорядками могут стимулировать новые открытия в материаловедении.

Плитка Эйнштейна. Фото: Science News

Существование ударных волн

Нити газа, галактик и темной материи дали первые ощутимые доказательства того, что ударные волны пронизывают космическую сеть. Нити создают ударные волны, которые катапультируют заряженные частицы в магнитные поля паутины и создают слабое свечение. Это подтверждает существование ударных волн. Свет также обеспечивает первый взгляд на магнитные поля космической сети.

Появление кислорода-28

Первое появление кислорода-28, сверхтяжелой формы элемента, созданного физиками в ускорителе элементарных частиц, было гораздо короче, чем ожидали исследователи. Изотоп распался почти сразу после образования, несмотря на то, что его атомное ядро имеет полные внешние оболочки протонов и нейтронов — свойство, обычно связанное с дополнительной стабильностью. Нестабильность кислорода-28 намекает на то, что что-то может быть не так с нашим пониманием сильной ядерной силы, связывающей протоны и нейтроны.

Заморозка кораллов

Исследователи продемонстрировали, что взрослые кораллы можно быстро заморозить и оживить. Это доказывает, что криоконсервация может быть полезна для сохранения кораллов. Ключ к предотвращению образования кристаллов льда и повреждению тканей заключается в купании кораллов в жестком металлическом контейнере, наполненном раствором для обезвоживания, перед погружением в жидкий азот. Любая вода, остающаяся в тканях, твердеет так быстро, что не может кристаллизоваться и расширяться.

Нейронная картография

Ученые создали новую карту Млечного Пути без использования света. Космические картографы использовали данные детектора в Антарктиде и ИИ, чтобы нанести на плоскость галактики почти безмассовые частицы, которые называются нейронами. Полученное изображение дало приблизительное представление о том, где в Млечном Пути зародились первые известные нейронные высокой энергии. С некоторыми усовершенствованиями этот подход мог бы точно определить место их рождения и места рождения других усиленных призрачных частиц.

Нейронный Млечный Путь. Фото: Science News

Добавление Y-хромосомы

Этот год ознаменовал завершение пангенома — попытки найти каждый элемент ДНК человека. Исследователи добавили последнюю часть Y-хромосомы. Панген может пролить свет на молекулярные основы фертильности, болезней сердца, болезни Альцгеймера и т.д.

Звезда "съедает" планету

Астрономы давно подозревают, что звезды поглощают планеты, но до этого года никому не удавалось это доказать. Приблизительно в 10 тысячах световых лет от Земли похожая на Солнце звезда поглотила планету, которая была примерно в 10 раз больше Юпитера. Через несколько дней звезда стала заметно ярче и выпустила кучу газа, что свидетельствует о том, что она поглотила другую звезду. Относительно небольшое количество высвобожденной энергии подсказало исследователям, что звезда действительно "съела" планету.

Поглощение звезды планеты. Фото: Science News

Напомним, ученым наконец-то удалось совершить настоящий прорыв в науке, превратив возникающую в мозге человеческую мысль в текст, вытекающий на экране. Хотя это не первая подобная технология, которая способна переводить мозговые сигналы на слова, это единственная не требующая ни имплантатов в мозге, ни доступа к полноценному аппарату МРТ.

Добавим, космос — это не волшебное место наполненное яркими звездами и причудливыми планетами. Это суровая местность, где постоянно что-то взрывается, врезается друг в друга, звезды-вампиры "высасывают жизнь" из своих соседей, черные дыры поглощают газ, пыль или звезды, оказавшиеся слишком близко рядом с ними. А недавно исследователи стали свидетелями очередного ужасного события, уничтожившего две планеты больших размеров.