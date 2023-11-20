Как украинка Надежда стала одной из величайших султан Османской империи

Портрет Хатидже Турхан на фоне Голубой мечети в Стамбуле. Коллаж: Новини.LIVE

Практически всем известно имя Роксолана. Об этой женщине, которая покорила султана и руководила Османской империей, написаны десятки книг и музыкальных произведений, снято множество сериалов и фильмов, она изображена на многих картинах мира. Однако она не единственная сильная и образованная украинка, которая достигла верхушки турецкой власти. В середине XVII ст. украинская девушка Надежда стала правительницей Османской империи и вошла в историю как Хатидже Турхан.

Что известно об этой удивительной украинке и почему ее так уважали в Османской империи, пишет Styler.

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Откуда ты, Надежда?

Известно, что будущая правительница Османской империи родилась в 1626 году, она била родом из земель, где сейчас находится современная Украина. Однако точный город или поселок историкам назвать сложно.

Как утверждает украинская писательница и исследовательница Александра Шутко, Хатидже Турхан родом из Подолья.

Какую внешность имела Хатидже Турхан

По разным историческим источникам, украинка была довольно красивой. Как писал о Надежде французский дипломат Франсуа Пети де Лакруа в своих мемуарах, валиде Хатидже Турхан была статной женщиной со светлой кожей лица и веснушками, имела голубые глаза и золотистые волосы.

Портрет Хатидже Турхан. Фото: wikipedia.org

Как Хатидже Турхан попала в Турцию и завоевала сердце султана

Надежда попала в Стамбул так же, как и Роксолана — через крымскотатарский плен. По сохранившимся историческим свидетельствам шведский посол в Стамбуле Клесс Роланд, сообщал, что ее купил Юсуф-паша, служивший секретарем у матери султана Ибрагима I, валиде Кесем.

Кесем подарила своему 25-летнему сыну наложницу Хатидже Турхан в 1640 году. Уже через два года украинка родила ему первенца, сына Мехмеда.

Появление наследника стало для султана праздником. А для Надежды путевкой к власти. После рождения ребенка в султанском гареме украинку нарекли именем Хатидже. А впоследствии к нему добавили второе имя — Турхан, что означает "уважаемая", "избранная".

Османский султан и его Хасеки. Фото: googleusercontent.com

Смерть султана, борьба за жизнь и восхождение на трон

Конечно, жизнь в гареме была настоящим адом. Ведь конкуренция была велика, многие наложницы родили султану детей и стремились к власти. Каждый день необходимо было бороться за свою жизнь и своего сына, с чем Хатидже успешно справлялась.

В 1648 году Ибрагим I умирает из-за казни. А на трон садится его первенец, сын Хатидже Мехмед IV.

Хатидже должна была получить статус валиде, то есть мать правящего султана. Однако Кесем, мать Ибрагима, не собиралась отступать от власти. Она присвоила себе звание "старшей валиде", которого раньше не существовало, и отодвинула в тень украинку.

Песня Кесем играла недолго. Борьба за престол была не на жизнь, а на смерть. Хитрая и умная украинка навязывала сыну Мехмеду IV свою волю и в обход свекрови раздавала государственные должности благосклонным людям. Таким образом она образовала мощную коалицию против Кесем.

План свекрови отравить внука Мехмеда IV и посадить на трон его младшего брата от другой наложницы, которая была покладистее, провалился с треском. В 1651 году посреди ночи в султанском гареме Кесем задушили веревкой.

После этого валиде при Мехмеде IV стала его мать Хатидже Турхан. Этот период был непростым для нее, ведь у власти не было квалифицированных кадров.

Вероятный портрет Хатидже Турхан. Фото: aboutislam.net

Век правления Хатидже Турхан

Хатидже Турхан взяла правление в свои руки, когда Османская империя переживала большой кризис. Особенно большим вызовом было восстание янычар — пехотинцев Османской империи в 1656 году.

Они требовали казнить всех людей у власти. Тогда 14-летний Мехмед IV умолял повстанцев не убивать хотя бы его мать.

Хатидже Турхану пришлось отказаться от власти в пользу великого визиря Мехмеда Кепрюлю. Так завершилась эра Женского султаната, когда гарем определял политику Османской империи.

Хатидже Турхан занималась благотворительностью и развитием Османской империи в прямом смысле слова. Сначала приказала соорудить в стамбульском районе Бешикташ, не сохранившийся фонтан.

Затем по совету великого визиря Кепрюлю Мехмеда отстроила две крепости над проливом Чанаккале, соединяющим Мраморное и Эгейское моря.

Особое внимание Хатидже Турхан уделяла библиотеке. Там хранилось 314 книг: Коран, религиозная, философская, медицинская и историческая литература. Так же она заботилась о библиотеке замка Чанаккале.

Однако наибольшее признание Хатидже Турхан дало сооружение Новой мечети в стамбульском районе Эминьоню. Строительство начала еще Софья — свекровь убитой Кесем.

Хатидже Турхан скончалась 4 августа 1683 года. Султану похоронили в гробнице рядом с Новой мечетью, которую она приказала возвести еще при жизни. Это самая большая усыпальница османских султанов в Стамбуле.

Сейчас к гробнице правят настоящее паломничество турков, которые уважают султану-украинку за проявленную мудрость и благотворительность.

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