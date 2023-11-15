Як насправді виглядала дружина Ярослава Мудрого — вчені відтворили обличчя

Ярослав Мудрий та його дружина Інгігерда. Колаж: Новини.LIVE

Донька першого християнського короля Швеції Олафа Шетконунга і друга дружина великого князя київського Ярослава Мудрого Інгігерда (ім'я при хрещенні Ірина) зробила вагомий вклад у розвиток християнства на наших землях, а також була матір'ю великих правителів. Я к могла виглядати велика княгиня? Тепер ми можемо про це дізнатися завдяки науці та технологіям.

Так, поціновувач археології, який веде персональний блог під назвою Ancient Europeans у соціальній мережі X, займається цифровими реконструкціями історичних постатей, використовуючи у своїй роботі похоронний інвентар та черепи померлих. Нещодавно йому вдалося відтворити зовнішність Інгігерди.

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Реконструкція обличчя дружини великого князя київського Ярослава Мудрого. Фото: Ancient Europeans

Як можна побачити на зображеннях, фахівець відтворив зовнішність Інгігерди, коли жінка була вже у віці. Він зобразив її з блакитними очима та русявим волоссям. Проте наголосив, що колір волосся, очей та шкіри може бути не зовсім вірним через відсутність необхідної інформації.

Що відомо про велику княгиню київську Інгігерду

Інгігерда стала дружиною Ярослава Мудрого 1019 року. Велика княгиня заснувала в Києві перший жіночий монастир в ім’я своєї покровительки — святої великомучениці Ірини і, за звичаєм того часу, не тільки дбала про монастир, а й керувала ним.

Згодом разом із чоловіком вона започаткувала будівництво храму і монастиря Софія Київська.

Також подружжя надало притулок у Києві двом неповнолітнім синам короля Англії Едмунда Залізнобокого, які рятувалися втечею після датського завоювання Англії. Тривалий час принци жили і виховувалися в Києві.

Один із них, спадкоємець англійського престолу Едвард, відомий в історії як "Едвард Вигнанець", близько 1040 р. одружився з київською князівною Агатою (Агафією), онучкою князя Володимира Великого.

Інгігерда народила Ярославу Мудрому не менше дев'яти дітей:

Володимир Ярославич

Ізяслав I Ярославич

Святослав II Ярославич

Всеволод Ярославич

В’ячеслав Ярославич

Ігор Ярославич

Анастасія Ярославна

Єлизавета Ярославна

Ганна Ярославна

Одна з їхніх дочок, Ганна, одружилася з французьким королем і стала першою коронованою королевою Франції, тобто — співправителькою чоловіка.

Анастасія Ярославна стала королевою Угорщини, а Єлизавета Ярославна — королевою Норвегії.

Інгігерда похована у Києві у Софійському соборі в одному саркофазі з Ярославом. На її честь було збудовано Ірининський монастир у Києві, зруйнований 1240 року після здобуття Києва монгольським військом у ході монголо-татарської навали.

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