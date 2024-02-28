Ученые открыли загадочное явление в атмосфере Земли — что происходит

Что-то странное происходит в атмосфере Земли — ученые открыли загадочное явление
Трудно представить, сколько всего интересного, удивительного и загадочного скрывает наша планета, в частности ее атмосфера. Так, мы привыкли к рекам, которые разливаются по всему земному шару, а как насчет атмосферных? В первые в истории ученые смогли нанести на карту атмосферные реки, переносящие интенсивную влагу через всю земную оболочку Земли. И это действительно важно, поскольку теперь появилась возможность делать более точные погодные прогнозы.
Соответствующий научный труд был обнародован в Journal of Geophysical Research: Atmospheres, пишет Science Alert.
Обнаружить реки в атмосфере Земли не так-то просто. И это усложняет нам жизнь, ведь атмосферные реки, часто являющиеся продуктом циклонов, могут определять, где именно выпадет интенсивный дождь.
А учитывая то, что наша нагретая атмосфера впитывает еще большее количество воды, заставляя эти воздушные водные пути изменять курс, вопрос приобретает важнейшее значение.
Так, до сих пор ученые полагались на компьютерное моделирование, чтобы предсказать, куда может направиться этот поток водяного пара. Но теперь атмосферолог Университета Калифорнии Вейминг Ма и его коллеги изобрели способ следить за "небесными реками" в режиме реального времени. В этом помог созданный 3D ветровой пейзаж.
Исследователи определили, что спутниковые записи пространственного распределения температуры могут использоваться для создания приблизительного трехмерного поля ветра в реальном времени. Сочетание этих данных со спутниковым обнаружением влаги NASA показало глобальное распределение потоков влаги.
Сейчас известно, что большинство небесной влаги переносится через широты атмосферными реками, текущими по направлению к полюсам. Они отвечают за почти 30% годовых осадков в США и Европе и почти за 40% во влажный сезон в Восточной Азии.
Исследование также показало, что за последние 40 лет реактивное течение над Северной Америкой сместилось на север, а частота атмосферных рек над восточной частью США возросла.
Атмосферные реки обычно образуются над тропическими океанами и могут создавать опасность погоды, таких как разрушительные ветры и наводнения.
Атмосферные реки могут повлиять на изменчивость морского льда — их присутствие повышает уровень таяния (по выводам ученых, за последние несколько лет уровень морского льда на обоих полюсах достиг рекордно низких значений).
Анализируя видимые небесные потоки, Ма и его команда видят, что предыдущие модели переоценивали частоту дождевых атмосферных рек, но недооценивали интенсивность дождя.
Новый метод исследователей уже можно использовать для точных прогнозов погоды, а также для создания климатических моделей.
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