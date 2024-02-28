Ученые открыли загадочное явление в атмосфере Земли — что происходит

Атмосфера планеты Земля в космосе и спутник. Фото: depositphotos.com

Трудно представить, сколько всего интересного, удивительного и загадочного скрывает наша планета, в частности ее атмосфера. Так, мы привыкли к рекам, которые разливаются по всему земному шару, а как насчет атмосферных? В первые в истории ученые смогли нанести на карту атмосферные реки, переносящие интенсивную влагу через всю земную оболочку Земли. И это действительно важно, поскольку теперь появилась возможность делать более точные погодные прогнозы.

Соответствующий научный труд был обнародован в Journal of Geophysical Research: Atmospheres, пишет Science Alert.

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Обнаружить реки в атмосфере Земли не так-то просто. И это усложняет нам жизнь, ведь атмосферные реки, часто являющиеся продуктом циклонов, могут определять, где именно выпадет интенсивный дождь.

А учитывая то, что наша нагретая атмосфера впитывает еще большее количество воды, заставляя эти воздушные водные пути изменять курс, вопрос приобретает важнейшее значение.

Вихрь атмосферной реки по спутниковым данным о влажности. Фото: Lauren Dauphin/NASA

Так, до сих пор ученые полагались на компьютерное моделирование, чтобы предсказать, куда может направиться этот поток водяного пара. Но теперь атмосферолог Университета Калифорнии Вейминг Ма и его коллеги изобрели способ следить за "небесными реками" в режиме реального времени. В этом помог созданный 3D ветровой пейзаж.

Исследователи определили, что спутниковые записи пространственного распределения температуры могут использоваться для создания приблизительного трехмерного поля ветра в реальном времени. Сочетание этих данных со спутниковым обнаружением влаги NASA показало глобальное распределение потоков влаги.

Сейчас известно, что большинство небесной влаги переносится через широты атмосферными реками, текущими по направлению к полюсам. Они отвечают за почти 30% годовых осадков в США и Европе и почти за 40% во влажный сезон в Восточной Азии.

Исследование также показало, что за последние 40 лет реактивное течение над Северной Америкой сместилось на север, а частота атмосферных рек над восточной частью США возросла.

Атмосферные реки обычно образуются над тропическими океанами и могут создавать опасность погоды, таких как разрушительные ветры и наводнения.

Атмосферные реки могут повлиять на изменчивость морского льда — их присутствие повышает уровень таяния (по выводам ученых, за последние несколько лет уровень морского льда на обоих полюсах достиг рекордно низких значений).

Среднемесячная концентрация морского льда вокруг Антарктиды, 2023 год. Анимация: C3S/ECMWF/EUMETSAT

Анализируя видимые небесные потоки, Ма и его команда видят, что предыдущие модели переоценивали частоту дождевых атмосферных рек, но недооценивали интенсивность дождя.

Новый метод исследователей уже можно использовать для точных прогнозов погоды, а также для создания климатических моделей.

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