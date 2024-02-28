Вчені відкрили загадкове явище в атмосфері Землі — що відбувається

Атмосфера планети Земля у космосі та супутник. Фото: depositphotos.com

Важко уявити скільки всього цікавого, дивовижного та загадкового приховує наша планета, зокрема її атмосфера. Так, ми звикли до річок, які розливаються по всій земній кулі, а як щодо атмосферних? В перше в історії науковці змогли нанести на карту атмосферні ріки, які переносять інтенсивну вологу через усю земну оболонку Землі. І це дійсно важливо, оскільки тепер з'явилась можливість робити більш точні погодні прогнози.

Відповідна наукова праця була оприлюднена в Journal of Geophysical Research: Atmospheres, пише Science Alert.

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Виявити річки в атмосфері Землі не так вже й просто. І це ускладнює нам життя, адже атмосферні ріки, які часто є продуктом циклонів, можуть визначати, де саме випаде інтенсивний дощ.

А враховуючи те, що наша нагріта атмосфера вбирає ще більшу кількість води, змушуючи ці повітряні водні шляхи змінювати курс, питання набуває надважливого значення.

Вихор атмосферної річки за супутниковими даними про вологість. Фото: Lauren Dauphin/NASA

Так, досі вчені покладалися на комп’ютерне моделювання, щоб передбачити, куди може направитися цей потік водяної пари. Але тепер атмосферолог Університету Каліфорнії Веймінг Ма та його колеги винайшли спосіб стежити за "небесними ріками" в режимі реального часу. У цьому допоміг створений 3D вітровий пейзаж.

Дослідники визначили, що супутникові записи просторового розподілу температури можуть бути використані для створення приблизного тривимірного поля вітру в реальному часі. Поєднання цих даних із супутниковим виявленням вологи NASA показало глобальний розподіл потоків вологи.

Зараз відомо, що більшість небесної вологи переноситься через широти атмосферними річками, які течуть у напрямку до полюсів. Вони відповідають за майже 30 % річних опадів у США та Європі та за майже 40 % у вологий сезон у Східній Азії.

Дослідження також показало, що за останні 40 років реактивна течія над Північною Америкою змістилася на північ, а частота атмосферних рік над східною частиною США зросла.

Атмосферні річки зазвичай утворюються над тропічними океанами й можуть створювати небезпеку погоди, як-от руйнівні вітри та повені.

Атмосферні річки можуть мати вплив на мінливість морського льоду — їхня присутність підвищує рівень танення (за висновками науковців, за останні кілька років рівень морського льоду на обох полюсах досяг рекордно низьких значень).

Середньомісячна концентрація морського льоду навколо Антарктиди, 2023 рік. Анімація: C3S/ECMWF/EUMETSAT

Аналізуючи видимі небесні потоки, Ма та його команда тепер бачать, що попередні моделі переоцінювали частоту дощових атмосферних річок, але недооцінювали інтенсивність дощу.

Новий метод дослідників вже зараз можна використовувати для точних прогнозів погоди, а також для створення кліматичних моделей.

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