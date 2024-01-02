ИИ раскрыл главную тайну знаменитого шедевра Рафаэля — фото

Искусственный интеллект "раскусил" загадку шедевра Рафаэля. Коллаж: Новини.LIVE

Искусственный интеллект стал незаменимым помощником ученых во многих исследованиях, он способен заметить те мелкие детали, которые ускользают от человеческого глаза. Недавно нейронная сеть смогла обнаружить действительно нечто уникальное в лице на знаменитой картине Рафаэля, открыв тем самым тайну шедевра художника.

О своем открытии рассказала команда ученых из Великобритании и США в исследовании, опубликованном в журнале Heritage Science, пишет ScienceAlert.

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О какой картине художника идет речь?

Ученые принялись исследовать знаменитый Шедевр Рафаэля Санти "Мадонна делла Роза" или "Мадонна с розой", на котором изображены Дева Мария с Христом на руках, Иоанн Креститель, передающий Христу пергамент с надписью лат. "Agnus Dei" ("Агнец Божий"), и святой Иосиф.

Шедевр Рафаэля Санти "Мадонна с розой". Изображение: museodelprado.es

Как ИИ помог ученым открыть истину?

Долгое время шел ожесточенный спор, действительно ли эта картина была написана рукой итальянского живописца эпохи Возрождения. Поставить все точки над "i" помог искусственный интеллект.

Исследователи, с учетом детального рассмотрения 49 работ Рафаэля, разработали особый алгоритм, научившийся распознавать оригинальные произведения художника с точностью до 98%.

ИИ очень подробно изучает картину, не только объекты на ней, но и цветовую палитру, оттенки, тональные значения и даже мазки. Он исследует ее почти микроскопически, чего не может позволить себе обычный человек.

Какую тайну картины удалось раскрыть ученым, используя ИИ?

В результате удалось выяснить, что нижнюю часть картины (Деву Марию, Христа, Иоанна Крестителя и саму розу) с высокой вероятностью нарисовал сам Рафаэль. А вот изображение Иосифа на заднем плане, вероятно, рисовал кто-то другой.

Как предполагают ученые, этим кем-то другим мог быть Джулио Романо, подмастерье итальянского художника. Но это уже только теория.

Лицо святого Иосифа нарисовано кем-то другим. Изображение: Ugail et al., Heritage Science, 2023

Ранее мы сообщали, что ученые открыли тайну создания картины "Мона Лиза" художника Леонарда да Винчи.

Напомним, мы рассказывали, что экспертам удалось обнаружить неизвестные картины, автором которых был Рембрандт.

Также мы писали, что исследователи опровергли знаменитую теорию Леонардо да Винчи, которой пользовались ученые по всему миру.