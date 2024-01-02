ШІ розкрив головну таємницю знаменитого шедевра Рафаеля — фото

Штучний інтелект "розкусив" загадку шедевра Рафаеля. Колаж: Новини.LIVE

Штучний інтелект став незамінним помічником вчених у багатьох дослідженнях, адже він здатен помітити ті дрібні деталі, які вислизають від людського ока. Нещодавно нейронна мережа змогла виявити дійсно щось унікальне в обличчі на знаменитій картині Рафаеля, тим самим відкривши таємницю шедевра художника.

Про своє відкриття розповіла команда науковців з Великобританії та США у дослідженні, опублікованому в журналі Heritage Science, пише ScienceAlert.

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Вчені взялися досліджувати знаменитий Шедевр Рафаеля Санті "Мадонна делла Роза" або "Мадонна з трояндою", на якому зображено Діву Марію з Христом на руках, Іоанна Хрестителя, який передає Христу пергамент із написом лат. "Agnus Dei" ("Ягнець Божий"), і святого Йосипа.

Шедевр Рафаеля Санті "Мадонна з трояндою". Зображення: museodelprado.es

Як ШІ допоміг вченим відкрити істину?

Впродовж довгого часу йшла запекла суперечка, чи дійсно ця картина була написана рукою італійського живописця епохи Відродження. Поставити всі крапки над "і" допоміг штучний інтелект.

Дослідники, з урахуванням детального розгляду 49 робіт Рафаеля, розробили особливий алгоритм, що навчився розпізнавати оригінальні твори художника з точністю до 98%.

ШІ дуже детально вивчає картину, не тільки об'єкти на ній, але й палітру кольорів, відтінки, тональні значення і навіть мазки. Він досліджує її майже мікроскопічно, чого не може собі дозволити звичайна людина.

Яку таємницю картини вдалося розкрити вченим, використовуючи ШІ?

У результаті вдалося з'ясувати, що нижню частину картини (Діву Марію, Христа, Іоанна Хрестителя та власне троянду) з високою ймовірністю намалював сам Рафаель. А от зображення Йосипа на задньому плані, вірогідно, малював хтось інший.

Як припускають науковці, цим кимось іншим міг бути Джуліо Романо, підмайстер італійського художника. Але це вже тільки теорія.

Обличчя святого Йосипа намальовано кимось іншим. Зображення: Ugail et al., Heritage Science, 2023

Раніше ми повідомляли, що вчені відкрили таємницю створення картини "Мона Ліза" художника Леонарда да Вінчі.

Нагадаємо, ми розповідали, що експертам вдалося знайти невідомі картини, автором яких був Рембрандт.

Також ми писали, що дослідники спростували знамениту теорію Леонардо да Вінчі, якою користувалися науковці в усьому світі.