Стихи Шевченко оживили с помощью ИИ — видео впечатлят взрослых и малышей

Шевченко и искусственный интеллект. Коллаж Новости.LIVE

Современные технологии действительно совершают чудеса. Благодаря искусственному интеллекту произведения Тараса Шевченко получили живые иллюстрации. Таким образом, к творчеству великого Кобзаря можно приобщить маленькую аудиторию, которая только знакомится с украинской культурой.

"Оживила" поэзию Тараса Шевченко посредством цифровых технологий Национальная библиотека Украины для детей. Об этом рассказало Министерство культуры и информационной политики на официальном сайте.

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Такой подарок для украинцев библиотека сделала по случаю 210-летия со дня рождения великого писателя. Для воспроизведения мультипликации специалисты воспользовались иллюстрациями украинской художницы Любови Джолос.

"С помощью искусственного интеллекта специалисты библиотеки оживили сборник стихов Тараса Григорьевича "Тече вода з-під явора" с иллюстрациями украинской художницы Любови Джолос (1939 года издания)", — говорится в сообщении ведомства.

Три анимационных выпуска произведений Кобзаря и другие материалы проекта "Книги оживают" доступны на сайте библиотеки.

Так, можно посмотреть три удивительных видео на такие произведения Тараса Шевченко:

1. "Реве та стогне Дніпр широкий!"

2. "Садок вишневий коло хати"

3. "Тече вода з-під явора"

Следует отметить, что Национальная библиотека специально для маленьких украинцев также "оживила" народные сказки:

"Ріпка";

"Червона хустинка";

"Лисиця і глечик" и другие.

Все это можно найти на сайте библиотеки.

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