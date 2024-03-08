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ИИ оживил произведения Шевченко — видео шедевров впечатлят детей и взрослых

8 марта 2024 19:34
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Стихи Шевченко оживили с помощью ИИ — видео впечатлят взрослых и малышей
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4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Современные технологии действительно совершают чудеса. Благодаря искусственному интеллекту произведения Тараса Шевченко получили живые иллюстрации. Таким образом, к творчеству великого Кобзаря можно приобщить маленькую аудиторию, которая только знакомится с украинской культурой.

"Оживила" поэзию Тараса Шевченко посредством цифровых технологий Национальная библиотека Украины для детей. Об этом рассказало Министерство культуры и информационной политики на официальном сайте.

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Такой подарок для украинцев библиотека сделала по случаю 210-летия со дня рождения великого писателя. Для воспроизведения мультипликации специалисты воспользовались иллюстрациями украинской художницы Любови Джолос.

"С помощью искусственного интеллекта специалисты библиотеки оживили сборник стихов Тараса Григорьевича "Тече вода з-під явора" с иллюстрациями украинской художницы Любови Джолос (1939 года издания)", — говорится в сообщении ведомства.

Три анимационных выпуска произведений Кобзаря и другие материалы проекта "Книги оживают" доступны на сайте библиотеки.

Так, можно посмотреть три удивительных видео на такие произведения Тараса Шевченко:

1. "Реве та стогне Дніпр широкий!"

 

2. "Садок вишневий коло хати"

 

3. "Тече вода з-під явора"

 

Следует отметить, что Национальная библиотека специально для маленьких украинцев также "оживила" народные сказки:

  • "Ріпка";
  • "Червона хустинка";
  • "Лисиця і глечик" и другие.

Все это можно найти на сайте библиотеки.

Ранее мы писали, что искусственный интеллект смог воспроизвести голос умершей Нины Матвиенко.

Также мы рассказывали, что министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал появление аналога Chat GPT в Дія.

Тарас Шевченко
книги
искусственный интеллект
видео
стихи
поэзия

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